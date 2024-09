Tartu tudengipäevad algasid traditsiooniliselt pannkoogihommikuga

Pannkoogihommik Raekoja platsil on kujunenud legendaarseks Tartu tudengipäevade avaürituseks, sest see toob rahva alati kokku.

"Ma arvan, et üks meie populaarsemaid üritusi ongi see siin. See on lihtsalt selline koht, kus saavad kokku kogu linn. Saab tulla nautima mõnusat toitu, kõik tudengiorganisatsioonid saavad tulla siia välja ja teha koos ühte suurt ja ägedat asja," rääkis Tartu tudengipäevade projektijuht Helena Karmen Kulden.

Toitu pakkusid erinevad tudengiorganisatsioonid. Muidugi oli enim pannkoogilette, kus nii suuri kui ka väikeseid, soolaseid kui ka magusaid, traditsioonilisi kui ka veganpannkooke.

Järjekord oli pikem kohati aga hoopis teiste toitude ees.

"Me võistleme hetkel grillvõileiva telkidega. Praegu on suhteliselt tasane, aga me loodame võita siiski," ütles vahvlimeister August.

"Tasuta toit maitseb alati hästi. Ma olen suuresti kõik jõudnud läbi käia: minipannakad, tavalised pannakad, nüüd on magus grillvõiku. Siiani on kõik väga positiivne olnud," rääkis Jesper Mattias.

Pannkoogihommikuga algas kogu nädala kestev Tartu tudengipäevade sügisfestival, kus on seekord ligi 60 üritust.

"Kindlasti tuleb võtta reedel osa rebasteerimisest, baariralli, mälukas. Üritusi, millest osa võtta, on palju," loetles Jesper Mattias.

"Meil on terve nädal planeeritud juba. Täna on muusikaviktoriin, kolmapäeval boršibaar, homme läheme ööorienteeruma ja reedel on värske liha pidu," rääkisid Karoliine ja Johanna, kelle kinnitusel leiavad nad selle kõrvalt ka õppimiseks aega.