Zelenski: oleme sõja lõpetamisele lähemal kui arvame

"Võiduplaan on tugevdada Ukrainat, seepärast palume oma sõpru, oma liitlasi aidata meid tugevamaks saada," rääkis Zelenski intervjuus USA väljaandele ABC News. "Ma arvan, et oleme rahule lähemal kui arvame. Oleme lähemal sõja lõpule."

ABC News märkis, et Zelenski on korduvalt kutsunud USA-d ja Ühendkuningriiki üles tühistama piiranguid nende antud kaugmaarakettide kasutamisele, et nendega saaks rünnata sihtmärke sügaval Venemaa territooriumil.

Venemaa liider Vladimir Putin on aga hoiatanud, et lääne relvade kasutamist Venemaa sihtmärkide vastus peetakse sõja tõsiseks eskaleerumiseks ja NATO riikide otseseks väljakutseks Venemaale.

Zelenski ütles ka intervjuus ABC Newsile, et Putinil on Ukraina vägede sissetungi pärast Venemaa Kurski oblastisse hirm. "See on tõsi, et ta kardab, sest tema inimesed nägid, et ta ei suuda kogu oma territooriumi kaitsta," kinnitas Ukraina president.

Zelenski rõhutas, et ainult tugeval positsioonil olles saab Ukraina suruda Putinit sõda lõpetama.

Zelenski saabus pühapäeval Ameerika Ühendriikidesse, kus ta kavatseb esitleda võiduplaani nii USA presidendile Joe Bidenile kui ka teiste partnerriikide juhtidele. Eeldatakse, et Zelenski esitab Bidenile plaani üksikasjaliku versiooni, kui nad kohtuvad neljapäeval Washingtonis.

Varem on Ukraina riigipea öelnud, et võiduplaan arvestab otsustega, mis peaksid tehtama 2024. aasta oktoobri-detsembri jooksul.