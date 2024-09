Otse kell 11: Müller ja Kaasik tutvustavad Eesti Panga majandusprognoosi

Pressikonverentsil tuleb jutuks, milliseks kujuneb majanduse taastumise teekond; kas tööpuuduse tipp on käes ja milline on lähiaastate palga ning ostujõu kasv; milline on plaanitavate maksutõusude mõju hinnakasvule; kuidas mõjutavad valitsuse plaanitavad maksu- ja kärpesammud riigieelarve üldist seisu.