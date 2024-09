Hartman vabastas ametist põllumajandus- ja toiduameti juhi

Kirtsi, kelle viimane tööpäev on 9. oktoobril, on olnud põllumajandus- ja toiduameti peadirektori ametis alates ameti loomisest 1. jaanuaril 2021.

"Põllumajandusameti ja veterinaar- ja toiduameti ühendamisel on Urmas Kirtsi juhtimisel tehtud suur töö. Ametil on oluline roll selles, et Eesti inimeste toidulauale jõuaks ohutu ja tervislik toit, et meie loomade heaolu ja tervis oleksid tagatud ning põllud ja taimed hoitud. Nüüd on asutuse juhtimisel vaja astuda järgmine samm, et seadusega asutusele pandud ülesanded oleks hästi täidetud ning amet pakuks kvaliteetseid teenuseid," ütles Hartman pressiteate vahendusel.

"Paremat korraldamist vajab toiduohutuse järelevalve ning suuremat tähelepanu loomade heaoluga seotud juhtumite menetlemine," lisas minister.

Põllumajandus- ja toiduamet loodi 1. jaanuaril 2021. aastal veterinaar- ja toiduameti ja põllumajandusameti ühinemisel. Amet teostab järelevalvet toidu- ja söödaohutuse, loomatervise ja -heaolu, põllumajandusloomade aretuse, maaparanduse ja maakasutuse, taimekaitse ja taimetervise, taimse paljundusmaterjali, väetiste, mahepõllumajanduse, kutselise kalapüügi ning turukorralduse valdkondades.

Uue peadirektori leidmiseks korraldatakse lähiajal avalik konkurss.