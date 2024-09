Kuressaare Hariduse kooli õpilased peavad "olümpiamänge"

Nii nagu olümpiamängud ikka, algasid ka need, Kuressaare Hariduse koolis, varasema nimetusega Saaremaa ühisgümnaasium, avatseremooniaga, kus heisatakse nii kooli olümpialipp ja süüdatakse ka olümpiatuli. Iga klass on on sellel nädalal riik ja kooli direktor Viljar Aro on sellel nädalal kuningas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on lihtne, kohaliku maa kuningas, vastuvõtja, korraldajamaa kuningas," rääkis Viljar Aro.

Ja on juhtunud nii, et alati on nendel mängudel ikka hoopis uued riigid kohal.

"Loositi välja tähed, et need saaks alfabeetilisse järjekorda panna. Ja mis selle tähe taha tuleb, kui sa saad näiteks "B", siis ma tean, et on olnud Banaani vabariik. mis iganes need võivad siin olla. Näiteks esimestel olümpiamängudel võitis ära Edumaania Khaani riigi haarem," ütles Aro.

Alates teisipäevast kuni nädala lõpuni käivadki õppetöö ja sport korraga.

Kuigi sellel nädalal peetakse ka paljudes teistes koolides spordinädalat, on Kuressaare Hariduse koolis õpilaste stiimuliks tulla kooli olümpiavõitjaks.



Kehalise kasvatuse õpetaja Enn Laanemäe ütles, et avamine oli esmaspäeval, teisipäeval on sügisjooks, kolmapäeval pallimängude võistlused ja neljapäeval on olümpiaalad. "No päris klassikad kõik ei ole, seal on pendelteatejooksud ja saapavisked ja natuke teisi alasid ka," ütles Laanemäe.

Kuigi esimesed selle kooli olümpiamängud ja arvatavalt kogu Eestiski esimesed, toimusid 1992. aastal, on tänavused kooli olümpiamängud siiski 12-ndad. Sest ka päris olümpiamänge ei korraldata ju igal aastal.



"Sporti võib teha ju kus iganes ja mis iganes moodi. Ja kui see huvi pakub ja õhin on, siis ju muskel kasvab ka mõnusamalt," ütles Viljar Aro.