Ilm läheb sajuseks ja tuuliseks

Kolmapäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Hommikupoole saartelt alates pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Puhub kagu- ja lõunatuul 4 kuni 10, rannikul 12, iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Öö on võrdlemisi pehme ehk sooja on 10 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis pilves selgimistega ning saartel ja mandri lääneservas sajab ka vihma. Ida-Eestis on pilvisus vähene ja ilm endiselt sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 4 kuni 10, saartel ja rannikul 8 kuni 12, iiliti 17 meetrit sekundis. Õhusooja on 10 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Päeval on pilvisus vahelduv. Vihmahood levivad Lääne-Eestist üle maa ning kohati võib ka äikest olla. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5 kuni 10, iiliti 15, saartel ja läänerannikul 9 kuni 14, iiliti 20 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16 kuni 20 kraadi.

Neljapäevast pilvisus Lääne-Eestist alates tiheneb ja kohati intensiivsed sajuhood levivad üle maa. Tuul tõuseb iiliti tugevaks ja on äikeseoht.

Tuulised ning paiguti intensiivsed sajud jätkuvad ka reedel ja laupäeval. Pühapäeval pilvisus küll hõreneb, kuid hoovihmadest ei ole pääsu. Nädala teine pool toob ka jahedust ehk pühapäevaks langeb keskmine õhutemperatuur juba 12 kraadi juurde.