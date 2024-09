Sõja 945. päev: Venemaa korraldas taas õhurünnaku Ukraina linnade pihta

Oluline kolmapäeval, 25. septembril kell 21.05:

- Zelenski ÜRO peaassambleel: Venemaa plaanib rünnata Ukraina tuumaelektrijaamu;

- Starmer: Venemaa saadab oma kodanikke hakklihamasinasse Ukrainas;

- Ukraina sõjaväeluure jagas Vovtšanski tehase tagasivallutamise kohta detaile;

- Venemaa korraldas taas õhurünnaku Ukraina linnade pihta;

- Meedia: Ukraina olukord läheb Vuhledaris üha keerulisemaks;

- Petr Pavel kommenteeris oma hiljutisi sõnu, mille kohaselt võivad okupeeritud Ukraina alad jääda Venemaa kontrolli alla pikaks ajaks;

- Briti välisminister tahab Ukrainale enne talve tugevaimat positsiooni.

Zelenski ÜRO peaassambleel: Venemaa plaanib rünnata Ukraina tuumaelektrijaamu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski süüdistas kolmapäeval ÜRO peaassambleel esinedes Vene režiimi juhti Vladimir Putinit kavatsuses rünnata Ukraina tuumaelektrijaamu.

"Ma sain hiljuti meie luurelt veel ühe murettekitava raporti. Tundub, et Putin kavandab nüüd rünnakuid meie tuumaelektrijaamadele ja taristule eesmärgiga lülitada jaamad elektrivõrgust välja," ütles Zelenski.

Starmer: Venemaa saadab oma kodanikke hakklihamasinasse Ukrainas

Briti peaminister Keir Starmer süüdistas kolmapäeval Venemaad oma kodanike saatmises hakklihamasinasse Ukrainas.

Starmer ütles ÜRO Julgeolekunõukogus peetud esimeses kõnes, et Ukrainas on saanud sõjas surma või haavata 600 000 Vene sõjaväelast.

"ÜRO harta, mida nad siin toetavad, räägib inimväärikusest, mitte oma kodanike kohtlemisest lihatükkidena, mida hakklihamasinasse visata," ütles ta.

Ukraina sõjaväeluure jagas Vovtšanski tehase tagasivallutamise kohta detaile

Ukraina väed võtsid Harkivi oblastis Vovtšanski linnas agregaaditehase tagasivallutamise operatsiooni käigus vangi umbes 24 Vene sõdurit ja tapsid veel mitukümmend, väitis Ukraina sõjaväeluure (HUR) liige kolmapäeval. Ta sõnu vahendas The Kyiv Independent.

"Lahing kestis veidi üle nädala. Toimus intensiivne pommitamine vaenlase poolt. Vaenlane tehases osutas tugevat vastupanu, kuid lõpuks saime ülesandega hakkama," rääkis sõjaväeluure liige.

Vovtšanskis asuv tehas oli mitu kuud Vene vägede kontrolli all, enne kui Ukraina väed rajatise teisipäeval tagasi vallutasid.

"Tehas on hävinud ja kahjustatud. Aga seal on võimalik kaitset hoida," ütles HUR-i liige.

The Kyiv Independent ei saanud neid väiteid kontrollida.

Sõjaväeluure juhti Kõrõlo Budanovit teavitati teisipäeval tehase vallutamise operatsiooni edukast lõpuleviimisest.

"HUR-i võitlejad viisid läbi tehase hoonete süstemaatilise puhastamise, pidades tihedalt hoonestatud tingimustes kontaktlahinguid vaenlasega. Mõnel juhul pidasid Ukraina eriüksuslased vastasega käsilahingut," teatati Budanovile. "Ukraina relvajõud võtsid tehase territooriumi kontrolli alla pärast seda, kui kõik 30 hoonet Vene vägedest puhastati."

Vovtšanski linn asub umbes 60 kilomeetrit Harkivist kirdes. Seal on toimunud rasked lahingud pärast seda, kui Venemaa alustas mais uue pealetungiga piirkonnas.

Vene rünnak Põhja-Harkivi oblastis on vaatamata algsele edule kiiresti takerdunud ning Vene väed on väidetavalt kandnud suuri kaotusi. Lahingute intensiivsus on võrreldes teiste sektoritega Ukraina idaosas – Pokrovski, Vuhledari ja Toretski lähistel – mõnevõrra langenud, kirjutas The Kyiv Independent.

Venemaa korraldas taas õhurünnaku Ukraina linnade pihta

Venemaa korraldas ööl vastu kolmapäeva taas õhurünnaku Ukraina linnade pihta, pealinnas Kiievis kõlasid õhuhäiresireenid ning Harkivis oli kuulda plahvatusi.

Harkivi võimud teatasid, et venelased ründasid linna rakettidega.

"Harkivis oli kuulda plahvatusi. Linn on raketirünnaku all, olge ettevaatlikud," teatas Harkivi linnapea Igor Terehhov

Ööl vastu 25. septembrit kõlasid ka Kiievis õhuhäiresireenid. Vaenlane ründas linna droonidega, kell kaks öösel tühistati õhuhäire, vahendas Ukrainska Pravda.

Meedia: Ukraina olukord läheb Vuhledaris üha keerulisemaks

Meedia teatel läheb Ukraina olukord Vuhledaris üha keerulisemaks ning 72. brigaad alustas sealt taganemist. Mõned analüütikud leidsid, et Ukraina väed taganevad tõenäoliselt Bogojavlinkasse.

Kuberner Vadõm Filaškin ütles kolmapäeva päeval, et Vene väed ei ole veel jõudnud Vuhledari linna äärealadele.

"Linna äärealal pole veel vaenlast. Sabotaaži- ja luurerühmad tulevad sisse, kuid meie kaitsjad üritavad neid välja lüüa. See tähendab, et linna pole veel vallutatud," ütles ta Ukraina rahvustelevisioonis.

"Meie kaitsjad teevad kõik võimaliku ja võimatu. Nad põletasid palju vaenlase varustust," sõnas kuberner.

Filaškin ütles, et Vene väed üritavad Vuhledari lähedal Ukraina kaitseliinist läbi murda ja et nad edenevad.

Vuhledari linn asub umbes 50 kilomeetrit okupeeritud Donetskist edelas ja umbes 40 kilomeetrit Zaporižžja oblasti piirist idas.

Vene väed on püüdnud linna vallutada alates täismahulise sissetungi algusest 2022. aastal. Ligi kaks aastat on linna kaitsnud Ukraina 72. mehhaniseeritud brigaad.

Ukraina sõjablogi Deepstate andmetel on Vene vägede eesmärk linn piirata.

Petr Pavel kommenteeris oma hiljutisi sõnu, mille kohaselt võivad okupeeritud Ukraina alad jääda Venemaa kontrolli alla pikaks ajaks

Tšehhi president Petr Pavel kommenteeris oma hiljutisi sõnu, mille kohaselt võivad okupeeritud Ukraina alad jääda Venemaa kontrolli alla pikaks ajaks, öeldes, et ei avalda sellist arvamust esimest korda, vahendas kolmapäeval portaal Unian.

Paveli sõnul peegeldab artikkel tema pikaajalist lähenemist. "Ma ei öelnud midagi, mida poleks juba ammu öelnud. Veel läinud aastal Müncheni konverentsil hoiatasin ebarealistlike ootuste eest," tsiteeris presidenti Česke noviny.

Tema sõnul tuleb analüüsida Ukraina plaani sõja lõpetamiseks ja teha kõik võimalik riigi eesmärkide saavutamiseks, "aga mitte iga hinnaga". Pavel peab kõigile väga ohtlikuks õhutada lootust, et sõda lõpeb mõne nädala või kuu pärast Ukraina selge võiduga.

"Ma pole kunagi kahtluse alla seadnud, et peaksime toetama Ukrainat tema territoriaalse terviklikkuse taastamisel, et see on ülim eesmärk. Peame lihtsalt olema realistlikud ajakava ja selle eesmärgi saavutamise hinna osas," lausus Tšehhi president.

"Venemaa alistamine Ukrainas nii, et pool Ukraina elanikkonnast hävib, ei ole ilmselt võit," lausus Pavel.

Hiljutises intervjuus New York Timesile ütles Pavel, et ukrainlased peaksid otsa vaatama reaalsusele ja hindama väljavaateid okupeeritud alade tagasisaamiseks. Ta usub, et pärast sõja lõppu võib osa Ukraina territooriumist jääda Venemaa kontrolli alla aastateks.

Seepeale tegi Ukraina välisministeerium avalduse, milles avaldas vastuseisu "poolikutele" ja ajutistele lahendustele selle sõja lõpetamiseks.

Briti välisminister tahab Ukrainale enne talve tugevaimat positsiooni

Briti välisminister David Lammy ütles teisipäeval, et teeb tööd selle nimel, et Ukrainal oleks enne talvekuid sõjas Venemaaga tugevaim võimalik positsioon.

Lammy keeldus kinnitamast, kas London lubab Ukrainal kasutada Briti kaugmaa täppisrelvi löökide andmiseks Venemaa territooriumile, kuid nimetas Iraani ballistiliste rakettide tarneid Moskvale "suureks eskalatsiooniks".

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on mitu kuud palunud luba kasutada Briti rakette Storm Shadow ja USA-s toodetud ATACMS-e sihtmärkide ründamiseks sügavamal Venemaal.

USA president Joe Biden ja Briti peaminister Keir Starmer lükkasid 13. septembril toimunud kohtumisel otsuse tegemise edasi.

New Yorgis ÜRO Peaassambleel viibinud Lammy ütles, et ei soovi anda Vene režiimi juhile Vladimir Putinile tegutsemiseks mingit eelist.

"Kuid kõige tähtsam on anda Ukrainale talve lähenedes tugevaim positsioon," ütles Lammy AFP-le.

Trump lubas USA Ukraina sõjast välja tuua

Vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump kritiseeris teisipäeval USA osalust Ukraina sõjas, kuhu Ühendriigid olevat "takerdunud", ja lubas presidendina riigi sellest välja tuua, vahendas Ukraina meedia.

Trump väitis, et "Biden ja Kamala (Harris) viisid meid sellesse sõtta Ukrainas ja nüüd nad ei saa meid sealt välja". Ta kordas, et leiab valituks osutudes "lahenduse sõjale Ukrainas".

"Kuid me oleme takerdunud sellesse sõtta, kui just mina ei ole president. Ma teen selle ära. Ma korraldan läbirääkimised. Ma tulen sellest välja. Me peame välja saama," ütles Trump, lisades, et Biden kordab juba kolm aastat, et "me võidame".

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1250 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 646 400 (võrdlus eelmise päevaga +1250);

- tankid 8815 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 17 304 (+12);

- suurtükisüsteemid 18 549 (+74);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1199 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 952 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 15 879 (+115);

- tiibraketid 2595 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 25 248 (+73);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3168 (+13).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.