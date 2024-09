Oluline kolmapäeval, 25. septembril kell 5.40:

- Venemaa korraldas taas õhurünnaku Ukraina linnade pihta;

- Petr Pavel kommenteeris oma hiljutisi sõnu, mille kohaselt võivad okupeeritud Ukraina alad jääda Venemaa kontrolli alla pikaks ajaks;

- Briti välisminister tahab Ukrainale enne talve tugevaimat positsiooni.

Venemaa korraldas taas õhurünnaku Ukraina linnade pihta

Venemaa korraldas ööl vastu kolmapäeva taas õhurünnaku Ukraina linnade pihta, pealinnas Kiievis kõlasid õhuhäiresireenid ning Harkivis oli kuulda plahvatusi.

Harkivi võimud teatasid, et venelased ründasid linna rakettidega.

"Harkivis oli kuulda plahvatusi. Linn on raketirünnaku all, olge ettevaatlikud," teatas Harkivi linnapea Igor Terehhov

Ööl vastu 25. septembrit kõlasid ka Kiievis õhuhäiresireenid. Vaenlane ründas linna droonidega, kell kaks öösel tühistati õhuhäire, vahendas Ukrainska Pravda.

Petr Pavel kommenteeris oma hiljutisi sõnu, mille kohaselt võivad okupeeritud Ukraina alad jääda Venemaa kontrolli alla pikaks ajaks

Tšehhi president Petr Pavel kommenteeris oma hiljutisi sõnu, mille kohaselt võivad okupeeritud Ukraina alad jääda Venemaa kontrolli alla pikaks ajaks, öeldes, et ei avalda sellist arvamust esimest korda, vahendas kolmapäeval portaal Unian.

Paveli sõnul peegeldab artikkel tema pikaajalist lähenemist. "Ma ei öelnud midagi, mida poleks juba ammu öelnud. Veel läinud aastal Müncheni konverentsil hoiatasin ebarealistlike ootuste eest," tsiteeris presidenti Česke noviny.

Tema sõnul tuleb analüüsida Ukraina plaani sõja lõpetamiseks ja teha kõik võimalik riigi eesmärkide saavutamiseks, "aga mitte iga hinnaga". Pavel peab kõigile väga ohtlikuks õhutada lootust, et sõda lõpeb mõne nädala või kuu pärast Ukraina selge võiduga.

"Ma pole kunagi kahtluse alla seadnud, et peaksime toetama Ukrainat tema territoriaalse terviklikkuse taastamisel, et see on ülim eesmärk. Peame lihtsalt olema realistlikud ajakava ja selle eesmärgi saavutamise hinna osas," lausus Tšehhi president.

"Venemaa alistamine Ukrainas nii, et pool Ukraina elanikkonnast hävib, ei ole ilmselt võit," lausus Pavel.

Hiljutises intervjuus New York Timesile ütles Pavel, et ukrainlased peaksid otsa vaatama reaalsusele ja hindama väljavaateid okupeeritud alade tagasisaamiseks. Ta usub, et pärast sõja lõppu võib osa Ukraina territooriumist jääda Venemaa kontrolli alla aastateks.

Seepeale tegi Ukraina välisministeerium avalduse, milles avaldas vastuseisu "poolikutele" ja ajutistele lahendustele selle sõja lõpetamiseks.

Briti välisminister tahab Ukrainale enne talve tugevaimat positsiooni

Briti välisminister David Lammy ütles teisipäeval, et teeb tööd selle nimel, et Ukrainal oleks enne talvekuid sõjas Venemaaga tugevaim võimalik positsioon.

Lammy keeldus kinnitamast, kas London lubab Ukrainal kasutada Briti kaugmaa täppisrelvi löökide andmiseks Venemaa territooriumile, kuid nimetas Iraani ballistiliste rakettide tarneid Moskvale "suureks eskalatsiooniks".

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on mitu kuud palunud luba kasutada Briti rakette Storm Shadow ja USA-s toodetud ATACMS-e sihtmärkide ründamiseks sügavamal Venemaal.

USA president Joe Biden ja Briti peaminister Keir Starmer lükkasid 13. septembril toimunud kohtumisel otsuse tegemise edasi.

New Yorgis ÜRO Peaassambleel viibinud Lammy ütles, et ei soovi anda Vene režiimi juhile Vladimir Putinile tegutsemiseks mingit eelist.

"Kuid kõige tähtsam on anda Ukrainale talve lähenedes tugevaim positsioon," ütles Lammy AFP-le.

Trump lubas USA Ukraina sõjast välja tuua

Vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump kritiseeris teisipäeval USA osalust Ukraina sõjas, kuhu Ühendriigid olevat "takerdunud", ja lubas presidendina riigi sellest välja tuua, vahendas Ukraina meedia.

Trump väitis, et "Biden ja Kamala (Harris) viisid meid sellesse sõtta Ukrainas ja nüüd nad ei saa meid sealt välja". Ta kordas, et leiab valituks osutudes "lahenduse sõjale Ukrainas".

"Kuid me oleme takerdunud sellesse sõtta, kui just mina ei ole president. Ma teen selle ära. Ma korraldan läbirääkimised. Ma tulen sellest välja. Me peame välja saama," ütles Trump, lisades, et Biden kordab juba kolm aastat, et "me võidame".