Trumpi golfiraja lähedal varitsenud mees sai süüdistuse mõrvakatses

58-aastane Ryan Wesley Routh peeti kinni 15. septembril, kui salateenistuse agendid märkasid relvaga meest raja lähedal, kus Trump mängis.

Prokuröride sõnul varitses Routh Trumpi Floridas rohkem kui kuu aja vältel. Tema mobiiltelefoni andmed näitavad, et ta viibis katsele eelnenud kuul mitmel päeval golfiväljaku ja Trumpi maja läheduses Mar-a-Lagos.

Enne kui salateenistuse agent püssiga Routhi põõsas märkas, oli ta telefoni asukohaandmete kohaselt veetnud golfiväljaku läheduses ligi 12 tundi.

Routh põgenes sündmuskohalt jõudmata teha laskugi, kuid peeti peagi kinni.

Prokurörid ütlesid esmaspäeval, et Routh oli juba kuid varem kirjas tunnistanud, et üritas Trumpi mõrvata, kuid see ei õnnestunud.

Lisaks mõrvakatsele esitati Routhile teisipäeval süüdistus ka föderaalametniku ründamises. Süüdistuse kohaselt ründas Routh salateenistuse "eriagenti number 1" ja ähvardas teda.

Varem oli ta saanud süüdistuse tulirelvaga seotud kuritegudes.

BBC teatel ähvardab Routhi süüdimõistmisel eluaegne vanglakaristus. Ta on kavas kohtu ette tuua esmaspäeval.

"Katse mõrvata endist presidenti on kohutav tegu, ütles justiitsminister Merrick Garland pressikonverentsil.

"Olen tänulik, et ta (Trump) on kaitstud ja nagu ma vahetult pärast vahejuhtumit ütlesin, ei säästa justiitsministeerium oma ressursse kellegi vastutusele võtmiseks," lisas Garland.

Süüdistus mõrvakatses loeti Routhile ette samal päeval, kui USA senat võttis vastu seaduse, millega suurendatakse salateenistuse kaitset presidendikandidaatidele. Väljaande Politico andmetel läheb seadus nüüd heakskiitmiseks president Joe Bidenile.

Teemast on viimastel kuudel palju räägitud, sest Trump on sel aastal olnud kahe atentaadi sihtmärgiks. Esimest korda juulis kampaaniaüritusel Pennsylvanias, kus kuul tabas Trumpi paremat kõrva.