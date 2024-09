Trumpi meeskond: USA luure hoiatas ekspresidenti Iraani ohu eest

"Riikliku luure direktori büroo andis täna president Trumpile ülevaate tegelikest ja konkreetsetest Iraani poolt lähtuvatest ohtudest tema mõrvamiseks, et destabiliseerida ja külvata kaost USA-s," ütles Trumpi kampaania kommunikatsioonidirektor Steven Cheung avalduses.

"Luureametnikud on tuvastanud, et need jätkuvad ja koordineeritud rünnakud on viimastel kuudel sagenenud ning kõigi agentuuride õiguskaitseametnikud töötavad selle nimel, et president Trump oleks kaitstud ja valimistesse ei sekkutaks," lisas Cheung.

Kampaania ei täpsustanud väiteid ajal, mil Iraani survestatakse vähendama pingeid Liibanonis, kus Iisrael on rünnanud ulatuslikult Teherani toetatud šiiarühmitusse Hezbollah objekte.

Iraan lükkas süüdistused katsetes Trumpi tappa tagasi juba suvel, vahetult pärast seda, kui tulistaja avas Pennsylvanias toimunud miitingul tule, tappes ühe inimese ja haavates presidendikandidaati.

Mõni päev pärast 13. juuli mõrvakatset teatas USA meedia, et võimud said luureteavet väidetava Iraani vandenõu kohta vabariiklase vastu, mistõttu tema kaitset tugevdati.

USA on Teherani süüdistanud ka Trumpi kampaania vastu suunatud häkkimises, väites, et Iraan püüab mõjutada 2024. aasta valimisi.