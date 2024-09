Põhjakonna sügisene õppus keskendub lahinglaskmistele, mis toimuvad kaitseväe keskpolügoonil ja Rutja õppeväljakul. Õppuse omapära on see, et kasutusel on palju uut relvastust. Põhjakonnast räägib Kirde maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.