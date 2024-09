Kliimaprotestijad määrisid Soome parlamendihoone sambad punase värviga

Ka Soome aktivistid on kliimamuutuste pärast väga mures, üritavad probleemile avalikkuse tähelepanu tõmmata ja kolmapäeva hommikul selgus, et parlamendihoone sambad on määritud kokku punase värviga.

Hiljem selgus, et tegemist oli protestiga turba kaevandamise vastu. Sündmuskohale saabus ka politsei ning võimude teatel oli tegu loata meeleavaldusega.

Seetõttu pidas politsei sündmuskohal kinni ligi 10 protestijat. Muidu oli olukord rahulik, mõned protestijad viidi politseiautosse

Soome meedia kirjutab, et protesti korraldasid keskkonnaliikumise organisatsiooni Elokapina aktivistid ning nende Rootsi kolleegid.

Aktivistid toovad välja, et Soome riigile kuuluv Neova jätkab Rootsis turba kaevandamist. Seega süvendab Soome nii kliimakriisi. Aktivistid tõid välja, et kliimakriis toob kaasa ökosüsteemide hävimise, lugematute liikide väljasuremise, toidupuuduse, joogivesi saab otsa, majanduskahjud tulevad üüratud.

Parlamendihoone valiti aga välja sellepärast, et seal teevad parlamendisaadikud otsuseid. Protestiks luba ei küsitud. Värv on vees lahustuv, seega määrdunud sambad saab kiiresti teha taas puhtaks.

Sammaste puhastamine hakkaski kohe peale ja Soome rahvusringhääling näitab seda otseülekandes. Puhastustöid saab näha siin.