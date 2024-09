Taani peaminister: Hiina tuleb võtta vastutusele Venemaa abistamise eest

New Yorgis toimuva ÜRO Peaassamblee ajal väljaandele Politico antud intervjuus nimetas Frederiksen nelja riiki – Hiina, Venemaa, Põhja-Korea ja Iraan –, kelle tihedal koostööl on tema sõnul suured ülemaailmsed tagajärjed.

"Ma ei usu, et ilma Hiina abita oleks Venemaal võimalik pidada täiemahulist sõda enam kui kaks ja pool aastat," ütles ta. "Me ei saa jätkata olukorda, kus Hiina aitab ilma tagajärgedeta Venemaad sõjas Euroopas. Nad peavad oma tegevuse eest vastutama."

Frederiksen lisas, et tagajärjed Pekingile peavad olema poliitilised. "Te ei saa ühelt poolt lasta Venemaal rünnata teist Euroopa riiki ja jätkata nii, nagu poleks midagi juhtunud."

"Oleme globaalselt püüdnud kõigi osapooltega head koostööd teha – proovisime seda Venemaaga, ostes nende gaasi ja naftat, luues diplomaatilisi, normaalseid poliitilisi suhteid. See ei töötanud, nad ründasid Euroopa riiki," rääkis Frederiksen.

"Ma arvan, et oleme ka Hiinaga püüdnud teha sama – teha partnerite vahel normaalset koostööd erinevatel teemadel. Me ei saa lubada endal olla naiivsed. Me ei saa naasta olukorda enne Ukraina sõda ja sama kehtib Hiina kohta praegu," ütles Frederiksen.

Ukraina lääneliitlased on üha enam väljendanud oma veendumust, et Peking aitab Venemaad – mitte ainult kahesuguse kasutusega tehnoloogia tarnimise kaudu, vaid ka otsese sõjalise toetuse kaudu president Vladimir Putini režiimile, kirjutab Politico.

Frederiksen kutsus ümber mõtestama EL-i kaubavahetuselt Hiinaga, öeldes, et Euroopa on muutunud Hiinast liigselt sõltuvaks.

"Ma arvan, et peame olema Hiinast vähem sõltuvad," ütles ta. "Sõltuvus on alati viga, kui avastate, et te ei jaga samu väärtusi ja huve. Ma arvan, et Euroopa püüab alati mängida reeglite järgi, kuid kui avastate, et keegi teine ​​seda ei tee, peate oskama reageerida."

Frederiksen lisas, et tema seisukohta jagab ka Euroopa Komisjon.

Euroopa on silmitsi USA survega võtta Pekingi suhtes jõulisem hoiak, kuna USA president Joe Bideni administratsioon püüab tugevdada oma kodumaist tööstust ja astuda vastu Hiina kasvavale mõjule Indo-Vaikse ookeani piirkonnas, kirjutab Politico.