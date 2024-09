Transpordiamet: peatame kaheks päevaks teooriaeksamid

Neljapäeval ja reedel peatab transpordiameti teooriaeksamid, et kõik uued teooriaeksami küsimused veel kord põhjalikult üle kontrollida.

"Oleme tänaseks taaskord üle vaadanud ligi 400 küsimust ning saime aru, et viis protsenti neist võisid olla mitmeti mõistetavad või keeruliselt sõnastatud," märkis transpordiameti liiklusteenistuse direktor Joel Jesse.

"Saadud tagasiside on meie jaoks oluline ja me arvestame seda ning seetõttu teeme veel kord põhjaliku kontrolli küsimustele," sõnas Jesse.

Teooriaeksamite sooritamine taastatakse 30. septembril.

26. ja 27. septembril ära jäänud teooriaeksamite klientidele saadetakse personaalne teavitus.

Transpordiamet sai hanke tulemusena 1200 teooriaeksami küsimust koos vastuste variantidega, mille koostasid valdkonna eksperdid (PhD Juri Ess, OÜ Teooria, Vitali Nester). Hankega saadud küsimuste eelkontrollis eemaldati kohe ligi 100 küsimust, tänaseks oleme eemaldanud veel ligi 20 küsimust.

Eksperdid koostasid küsimused vastavalt määrusele nr 50 - "Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele" lisa 2 – "Teooriaeksami temaatika ja vastamise piiraeg ning eksamiküsimuste arv ja temaatika olenevalt eksami sooritamise eesmärgist". Küsimused on koostatud lähtuvalt kehtivast määrusest.

Transpordiamet teatas 19. septembril, et uuendas liiklusteooriaeksami küsimusi, et need rohkem reaalsetele olukordadele vastaksid, kuid küsimuste raskusaste jäi ameti kinnitusel endiseks.

Rasketehnika teooriaeksamite uued küsimused võeti kasutusele üle-eelmisel nädalal, B-kategooria eksamitel on uued küsimused alates 19. septembrist ning A-kategooria eksamitel hakatakse neid kasutama alates 30. septembrist.

Autokoolide liidu hinnangul võttis transpordiamet kasutusele ebakvaliteetsed eksamiküsimused, mille tagajärjel kukkusid eksamitulemused kuus kuni seitse korda alla tavalise taseme. Liidu sõnul tuleb tekkinud kaose tõttu vastutavatel ametnikel ametist tagasi astuda.