Ilm läheb rohkem sügise moodi

Atlandi madalrõhkkonnad on aktiivsemaks ja jõulisemaks muutunud ja suutnud välja murda ka Läänemeremaadesse. Kolmapäeval jõudis üks tandem Skandinaaviasse, tõstis tuult ja tõi sadu.

Järgmine trio lähenes ookeanilt, selle jõudis sadu Prantsusmaale, vihma kallas nagu oavarrest. Homme saab Euroopa lääneserv vett lisaks, sest keerise põhiosa takerdub Briti saartele, aga osa sellest on meie poole teel.

Esmalt on üks madalrõhkkond kaugenemas Skandinaavia põhjaaladele. Surve rõhuväljale veidi väheneb ja pärast keskööd tõmbub tuul sisemaal tagasi, rannikul püsib mõõdukalt tugevana. Öö hakul on mõnes kohas sajuhooge, pärast keskööd mandri sisealadel üsna hõredalt.

Saartele jõuab aga pärast keskööd vihmapilvede vöönd, mis tüürib hommikuks mandri lääneserva ja liigub päeva peale üle maa. Sajud on eelsalgaks uuele lähenevale madalrõhkkonnale, mis tekib Taani kohal, on väike aga energiline. Kui päeva peale tuul veidi taltub, siis õhtul tõstab Liivi lahelt alates taas tuure ja paisub reedel jõuliseks.

Keeris tuleb ööks Läänemere põhjaosa kohale, päeval suundub edasi Soome ja selle servas tõuseb lõunakaare tuul iiliti 15-16, rannikul 23 meetrit sekundis. Tugevas edelavoolus saabuv õhumass on üsna leebe, aga niiske. Ajuti sajab vihma. Pilves ööl püsib temperatuur üle 10, vihmasel päeval tõuseb üle 15, kagunurgas üsna 20 lähedale.

Eeloleva öö hakul on üksikuid vihmahooge, pärast keskööd jõuab saartele tihedam sajuala ja liigub edasi mandrile, on äikeseoht. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, iiliti 12, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis, peale keskööd sisemaal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 10..14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommikul sajab Lääne-Eestis vihma, ida pool on saju võimalus väiksem. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, saartel ja rannikul kuni 12, iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12..17 kraadi.

Ennelõunal sajab lääne pool, pärastlõunal ka Ida-Eestis hoovihma, on äikeseoht. Õhtul jõuab merelt uus sadu saartele ja tuleb edasi mandrile. Tuul puhub lõunast ja edelast 3-9, iiliti 13, saartel ja rannikul 17 meetrit sekundis, pärastlõunal on üürikeseks tasasem, õhtul algab kagutuule tõus. Õhusooja 15..18, kagunurgas kuni 20 kraadi.

Reede ja laupäev on vihmahoogude ja väga tugeva tuulega. Nädal lõpeb ja uue algus on üsna jahe, aga sajuhooge on vähem.