USA võimud esitasid New Yorgi linnapeale kriminaalsüüdistused

USA võimud süüdistavad New Yorgi linna demokraadist meeri Eric Adamsit föderaalkuritegudes, vahendas USA meedia. Tegu on esmakordse juhtumiga ajaloos, kui USA ärikeskuse ametisolevale linnapeale esitatakse kriminaalsüüdistused.

Süüdistused esitati pärast põhjalikku föderaaljuurdlust seoses võimaliku korruptsiooniga, ütlesid asjaga kursis olevad allikad.

Süüdistused avalikustatakse eeldatavasti neljapäeval. Kolmapäeva õhtul tehtud pöördumises tõrjus Adams süüdistusi ning ütles, et ei kavatse tagasi astuda, vahendas The Wall Street Journal.

Kriminaalsüüdistused on jahmatav hoop Adamsile, kes on endine politseikapten, kes võitis valimised pea kolme aasta eest, mil temast sai USA rahvarohkeima linna ajaloos teine mustanahaline linnapea.

Adams ise lubas valimiskampaanias, et vähendab kuritegevust linnas.

Suure osa viimasest aastast on Adams seisnud silmitsi üha keerulisema õigusliku olukorraga, mille puhul on mitu föderaaljuurdlust algatatud tema tippnõunike tegevuse suhtes. Esitatud kohtukutsed, läbiotsimised ja mitme kõrge ametniku lahkumine ametist on paisanud linnavalitsuse tõsisesse kriisi.

Vasakpoolsed rühmitused ja poliitikud kutsusid Adamsit tagasi astuma. Nende hulgas on ka Adamsi parteikaaslane Alexandria Ocasio-Cortez.

Ajaleht The Wall Street Journal tõi välja, et ka teised New Yorgi linnapead on varem sattunud võimude tähelepanu alla. Sellist skandaali pole aga ammu nähtud, vähemalt alates 1980. aastatest. Toona sattus demokraadist linnapea Ed Koch mitmesse korruptsiooniskandaali, kuid talle ei esitatud mitte ühtegi süüdistust.