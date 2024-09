Kapo kutsus Maastiku pärast Hiina-visiiti kohtumisele

Hiljuti Hiinat külastanud riigikogu liige Mart Maastik rääkis, et kaitsepolitsei kutsus ta Hiina-visiidi teemal kohtumisele.

"Mind üllatas see. Kunagi varem pole kedagi kutsutud välja sellepärast. Mina käisin enda arvates Eestile vajalikku poliitikat ajamas ja mind üllatas see," lausus Maastik. "Öeldi niimoodi, et nad ei süüdista mitte milleski, aga nad tahavad lihtsalt kuulata."

Kohtumine pidi toimuma 24. septembril, kuid kapo otsustas kohtumise ära jätta.

"Mulle helistati, öeldi, et enam ei ole huvi," ütles Maastik. "Kuigi mina siis ütlesin, et minul jälle on huvi, sest mina tahaksin teada, millega tegeleb kaitsepolitsei. Aga siis öeldi, et kui mul huvi on, siis ma võin minna nende majja. Ma mõtlesin, et aga meil oli kohtumine kokku lepitud, et võiks olla kahepoolne liiklus sel juhul, et ikkagi selgust saada selles asjas."

ERR saatis kaitsepolitseile sel teemal 24. septembril päringu, kuid pole siiani vastust saanud.

Eesti-Hiina parlamendirühma esimees Toomas Kivimägi (Reformierakond), aseesimees Helmen Kütt (SDE) ning liikmed Andrei Korobeinik (Keskerakond), Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond), Lauri Laats (Keskerakond) ja Mart Maastik (Isamaa) käisid visiidil Hiinas ajavahemikul 29. augustist kuni 9. septembrini, kusjuures mõned saadikud naasid Eestisse ka varem. Saadikute kohapealsed kulud maksis kinni Hiina Rahvavabariik.