Austraalia liitiumikaevandused vaevlevad hinnalanguse käes

Elektrisõidukite müügi vähenemise ja liitiumimaagi ülepakkumise tõttu on maailmas peamise liitiumiühendi hind alates 2023. aasta juunist langenud enam kui kolmveerandi võrra.

Hinnalangus on avaldanud eriti tugevat mõju Austraaliale, mis on maailma suurim liitiumimaagi tootja. Eelmisel aastal tootis Austraalia 52 protsenti kogu maailma liitiumitoodangust.

Austraalias on Tšiili järel suuruselt teised ​​liitiumimaagi varud.

Liitiumihinna järsk langus on toonud kaasa kaevanduste sulgemise. Lõuna-Austraalias Adelaide'is asuv Core Lithium teatas juba jaanuaris, et peatab nõrkade turutingimuste tõttu kaevandamise. Selle tõttu kaotasid töö 150 inimest.

Seejärel teatas USA firma Albemarle augustis, et vähendab tootmist Kemertoni liitiumitöötlemistehases, mis asub Perthist umbes 170 kilomeetrit lõuna pool. Eeldatavasti toob see kaasa üle 300 koondamise.

Ka Arcadium Lithium teatas sel kuul, et kavatseb sulgeda oma kaevanduse Lääne-Austraalias, tuues põhjuseks madalaid hindu. Ettevõtte aktsiad on noteeritud nii USA kui ka Austraalia börsil.

Ajal, kui osa tootjaid panevad töö pausile, laiendavad teised oma ettevõtteid, lootuses, et ülemaailmne nõudlus liitiumi järele taastub.

Perthis asuv kaevandusettevõte Pilbara Minerals kavatseb järgmisel aastal suurendada liitiumimaagi tootmist 50 protsenti.

"Mida oleme ajaloost liitiumi hinna kujunemise kohta õppinud, on see, et see võib muutuda ja võib muutuda kiiresti," ütles ettevõtte tegevdirektor Dale Henderson ABC Newsile. "See ei häiri meid nii palju, sest me teame, et pikaajaline väljavaade on fantastiline."

Kindlustunnet jagab ka kaevandus- ja metallisektorit jälgiva investeerimisfirma Jevons Global asutaja ja investeerimisjuht Kingsley Jones. "Liitium jääb energiaülemineku jaoks väga strateegiliseks," ütles ta BBC-le. "Elektriakud on suur kasvuvaldkond," lisas ta, viidates suurenenud vajadusele akude järele päikese- ja tuuleenergial toodetud energia salvestamiseks.

Kuid mõned analüütikud hoiatavad, et ülepakkumine hoiab turgu surve all vähemalt 2028. aastani.

Teine ettevõte, mis jätkab liitiumimaagi tootmise suurendamist Austraalias, on Perthis asuv Liontown Resources. Juulis alustas ettevõte tootmist Kathleen Valley kaevanduses, mis asub Lääne-Austraalia pealinnast 680 kilomeetrit kirdes.

Liitiumimaagi kaevandamine Austraalias nõuab kolm korda rohkem energiat kui teistes suurtes tootmisriikides. Kaevandamine Austraalias nõuab lisaenergiat, sest liitiumimaaki tuleb kaevandada tahkest kivimist. Tšiilis ja Argentiinas toodetakse maaki aurustades seda soolveest.

Liitiumi vorm, mida Austraalia ekspordib, läheb enamasti Hiinasse, mida ettevõtted kasutavad akutööstuses.