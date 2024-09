Tsahkna kohtus New Yorgis Hiina välisministriga

Neljapäeval kohtus välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) New Yorgis Hiina välisministri Wang Yiga, kellega kõneldi Läänemere veealuse taristu kahjustuste juhtumist ning Venemaa agressioonisõjast Ukraina vastu.

"Eesti on koos Soomega esitanud Hiinale õigusabipalve, et sealsed õiguskaitseasutused teeksid laevaga NewNew Polar Bear ja selle meeskonnaga seotud menetlustoiminguid ning aitaksid uurimistele kaasa. Siiani pole me õigusabipalvele vastust saanud," ütles Tsahkna kohtumisel.

"Kutsusin Hiinat Eesti julgeoleku jaoks väga olulises uurimises üles konstruktiivsele koostööle," märkis ta.

Kohtumisel keskenduti Venemaa agressioonisõjale Ukraina vastu. Tsahkna sõnas, et püsiva rahu jaoks on vaja sellist rahuplaani, mis tagab Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse. Samuti rõhutas Tsahkna, et ilma Ukraina osaluseta ei saa saavutada õiglast ja pikaajalist rahu, mis toetub territoriaalse terviklikkuse põhimõttele ja rahvusvahelisele õigusele.

Eesti koos Argentiinaga juhib Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski 10-punktilise rahuplaani 5. punkti, mis keskendub territoriaalse terviklikkuse ja ÜRO põhikirja põhimõtetele. "Eesti kui Venemaa naaberriigi jaoks on nende põhimõtete järgimine eksistentsiaalne," rõhutas Tsahkna.

"Eesti jaoks on võtmetähtsusega ÜRO põhikirja järgimine kõigi riikide poolt," rõhutas Tsahkna ja tsiteeris Hiina välisministrile ka president Lennart Meri öeldut. "Rahvusvaheline õigus on väikeriigi tuumarelv ja Eesti jaoks on eksistentsiaalselt oluline selle tugevdamine."

Tsahkna ütles, et Venemaa toetamine sõjas ükskõik millisel moel ei ole Eesti jaoks aktsepteeritav ja Eesti käsitleb sellist tegevust nii Ukraina kui ka enda julgeoleku vastast tegevust.

Kohtumine Hiina välisministriga. Autor/allikas: välisministeerium

Kolmapäeval toimusid Tsahknal New Yorgis kahepoolsed kohtumised Rahvusvahelise Kriisigrupi tegevjuhi Comfort Eroga, Omaani, Argentiina, Araabia Ühendemiraatide, Somaalia, Rwanda, Botswana ja Armeenia välisministriga. Samuti esines ta sõnavõttudega G20 ministrite kohtumisel, mis oli avatud kogu ÜRO liikmeskonnale, ja Ameerika Ühendriikide Rahvusvahelise Arenguabiagentuuri (USAID) demokraatia edendamise teemalisel üritusel.

Neljapäeval esineb Tsahkna avasõnavõtuga Avatud Ühiskonna Fondi ja Ukraina peaprokurör Andri Kostini kõrvalüritusel Ukraina kultuurilise pärandi kaitse teemal ja sõnavõtuga Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) ministrite kohtumisel, Euroopa Liidu ja CELAC (Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühendus) välisministrite kohtumisel ja terviseministri asendajana antibiootikumiresistentsuse vastaste meetmete teemalisel tippkohtumisel. Lisaks osaleb välisminister Eesti aukonsulaadi avamisel New Yorgis ja esineb sõnavõtuga aukonsulaadis toimuval äridiplomaatia kohtumisel. Välisminister esineb Meediavabaduse Koalitsiooni 5. aastapäeva puhul toimuvas kõrgetasemelises aruteluringis ja osaleb Lähis-Ida arutelul Araabia riikide, Euroopa Liidu liikmesriikide ja Norra osalusel.