Ilm püsib sajune

Reede öösel on taevas pilves ning sajuala levib Edela-Eestist kirde suunas üle maa. Vihmahood on sageli intensiivsed ning mõnel pool esineb ka äikest. Tuul puhub valdavalt kagust ja lõunast 5 kuni 10, iiliti 14, saartel ja läänerannikul 9 ukni 14, iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Õhusooja on öösel 11 kuni 16 kraadi.

Hommikul on taevas pilves, kuid siin-seal esineb ka lühiajalisi selgimisi. Mitmel pool sajab vihma. Tuul puhub lõunast ja edelast 5 kuni 10, iiliti 14, saartel ja rannikul 9 kuni 14, iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 17 kraadi kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Kui Lääne-Eestis sajab vihma mitmel pool, siis Ida-Eestis vaid üksikutes kohtades. Pärastlõunal levib intensiivsem sadu juba Lõuna- ja Edela-Eestist põhja suunas ning kohati on ka äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 6 kuni 12, iiliti 16, rannikualadel 9 kuni 14, iiliti kuni 23 meetrit sekundis. Sooja on oodata 15 kuni 19 kraadi.

Nädalavahetus tuleb suuresti pilvise taevaga ja vihmane. Alles pühapäeva pärastlõunal pilvisus ja sajud hõrenevad. Kui laupäeval on sooja keskmiselt 14, siis pühapäeval 12 kraadi.

Esmaspäev toob vahelduseks küll päikeselisema ja kuiva ilma, ent plusskraade on termomeetril siiski keskmiselt vaid 13. Teisipäeval pilvisus taas tiheneb ja pärastlõunal on kohati ka vähest vihma oodata. Keskmine temperatuur langeb sel päeval aga juba 10 kraadi juurde.