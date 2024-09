Ukraina: Vene vägi andis neli raketi- ja 57 õhulööki

Rünnakutes kasutati kuute raketti ja 66 liugpommi, ütles kindralstaap.

Vene vägi kasutas Ukraina positsioonide vastu ka 729 drooni.

Biden teatas 2,4 miljardi dollarisest sõjalise abi paketist Ukrainale

USA president Joe Biden teatas neljapäeval Valges Majas Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskiga kohtudes uuest 2,4 miljardi dollarisest sõjalise abi paketist Kiievile.

"Esiteks, me peame just praegu tugevdama Ukraina positsiooni lahinguväljal. Seetõttu teatan täna uhkusega uuest 2,4 miljardi dollari suurusest abipaketist julgeoleku valdkonnas," ütles Biden.

"Samuti andsin Pentagonile korralduse vabastada kõik Ukrainale julgeolekuabiks eraldatud rahalised vahendid perioodi lõpuks ehk kuni 20. jaanuarini," lisas Biden kohtumisel Zelenskõiga.

USA presidendi sõnul tugevdab see Ukraina positsiooni tulevastel läbirääkimistel.

Zelenski: Ukraina ja USA jätkavad konsultatsioone uute sammude üle

Ukraina ja USA presidendi meeskonnad jätkavad konsultatsioone edasiste sammude üle, ütles Ukraina liider Volodõmõr Zelenski neljapäeval pärast seda, kui tutvustas oma Ühendriikide kolleegile Joe Bidenile Kiievi "võiduplaani".

Zelenskõi pressiteenistuse teatel arutasid presidendid "plaani diplomaatilisi, majanduslikke ja sõjalisi aspekte ning andsid oma meeskondadele korralduse pidada konsultatsioone järgmiste sammude üle".

Biden korraldab 12. oktoobril Saksamaal Ukraina kaitse kontaktgrupi liidrite kohtumise, edastas neljapäeval Valge Maja.

Trump lubas kohtuda Zelenskiga reedel New Yorgis

USA ekspresident Donald Trump teatas neljapäeval, et kohtub Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskiga reedel New Yorgis.

Vaid päev varem kritiseeris vabariiklaste presidendikandidaat Zelenskit, et too keeldub sõlmimast Venemaaga kokkulepet sõja lõpetamiseks.

"President Zelenski palus kohtumist minuga ja ma kohtun temaga homme hommikul kella 9.45 paiku Trump Toweris," teatas ta New Yorgis ajakirjanikele.

"On kahju, mis toimub Ukrainas. Nii palju surmasid, nii palju hävingut. See on kohutav," ütles ta.

Trump teatas oma otsusest mõni tund pärast seda, kui Zelenski kohtus Valges Majas USA riigipea Joe Bideni ja asepresident Kamala Harrisega, kes on vabariiklasest Trumpi vastaskandidaat novembris peetavatel presidendivalimistel.

"Ma ootan homset kohtumist temaga," ütles Trump.

Trump andis samas mõista, et ei ole rahul Zelenski hiljutiste kommentaaridega ajakirjas The New Yorker, milles Ukraina president ütles, et tema arvates ei tea Trump, kuidas sõda lõpetada.

Vastates pressikonverentsil ajakirjaniku küsimusele Zelenski kommentaari kohta, ütles Trump: "Ma arvan, et ma olen temaga erimeelt. Ta ei tunne mind."

"Ma arvan, et ma suudan sõlmida kokkuleppe" sõja lõpetamiseks, ütles Trump, korrates oma kauaaegset väidet, et ta teeb kiiresti lõpu täiemahulisele sõjale, mis algas 2022. aasta 24. veebruaril Vene väe tungimisega Ukrainasse.