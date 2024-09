Otse kell 13: transpordiameti juhid autojuhieksamist

Transpordiamet teatas 19. septembril, et uuendas liiklusteooriaeksami küsimusi, et need rohkem reaalsetele olukordadele vastaksid, kuid küsimuste raskusaste jäi ameti kinnitusel endiseks.

Rasketehnika teooriaeksamite uued küsimused võeti kasutusele üle-eelmisel nädalal, B-kategooria eksamitel on uued küsimused alates 19. septembrist ning A-kategooria eksamitel hakatakse neid kasutama alates 30. septembrist.

Autokoolide liidu hinnangul võttis transpordiamet kasutusele ebakvaliteetsed eksamiküsimused, mille tagajärjel kukkusid eksamitulemused kuus kuni seitse korda alla tavalise taseme. Liidu sõnul tuleb tekkinud kaose tõttu vastutavatel ametnikel ametist tagasi astuda.