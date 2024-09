Tartu esmakursuslastest said rebaste ristimisel ametlikult tudengid

Pirogovi platsile üles pandud takistusrada on täis vihjeid sellele, millega tudeng ülikooliteel kokku võib puutudam alates padjale püüri ümber panemisest kuni ekstreemsemate tegevusteni.

"Käivad üle Kaarsilla, käivad raamatukogust läbi, hüppavad tundmatusse. Saavad kogeda seda tõelist Tartu tudengielu, mida kõik Tartu tudengid peaksid kindlasti kogema," rääkis rebasteerimise korraldaja Eliisa Kirke Kaldre.

"Minule ikkagi meeldib see airbag'i hüppe. Ülevalt vaadates üldse ei julge alla hüpata, aga siis ikkagi hüppad ja see on nii äge tunne," selgitas Kaldre kõige erilisemat osa takistusrajast.

"See oli päris hirmus, aga kui ma juba hüppasin, siis kõik oli korras ja mulle meeldis," kirjeldas hüppe teinud Uljana.

"Emotsioonid on laes. Ma ei oleks kunagi oodanud, et see tudengielu on nii võimas. Hea meel näha, et tudengid on kohale tulnud. Kuigi ilm on nagu on, võib-olla see vihm mõnda võib heidutada," rääkis Kevin.

Pärast takistusraja läbimist lugesid sajad esmakursuslased ka ühiselt ette tudengivande.

Kell 23 jätkub Tartu tudengipäevade sügisfestival juba Turu tänava spordihoones, kus toimub üritus nimega Värske Liha pidu.

Tallinnast pärit esmakursuslased Tõnis ja Kevin tõdesid, et tudengipäevad panid neid järjest rohkem tundma õige Tartu tudengina ja pealinnas ilmselt niisugust tudengielu ei koge.