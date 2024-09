Laupäeva öösel puhub tugev tuul

Laupäeva öösel sajab paljudes kohtades vihma ja kohati on äikest. Edela- ja lõunatuul puhub 7 kuni 13, puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul 12 kuni 18, puhanguti 25 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 15 kraadi.

Hommikul sajuhood jätkuvad. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 12, rannikul iiliti 15, Liivi lahe ääres kuni 18 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 11 kuni 15 kraadi.

Päeval sajab aeg-ajalt vihma, paiguti on äikest ja sadu on intensiivne. Puhub endiselt edela- ja lõunatuul, mis õhtuks pöördub läände ja loodesse. Sooja on kuni 17 kraadi.

Pühapäeva öösel ja ka ennelõunal sajab veel mitmel pool hoovihma, pärastlõunaks sadu hõreneb. Öösel on sooja 4 kuni 12, päeval 9 kuni 14 kraadi.

Uue nädala öised kraadid on aga madalamad. Esmaspäeva öösel on õhutemperatuur 0 kuni 5, maapinnal aga mitmel pool kuni -4 kraadi. Samas, päevane keskmine õhusoe kerkib 13 kraadini.

Kui ilm esmaspäeval ja teisipäeval tuleb prognooside kohaselt peamiselt sajuta, siis kolmapäevaks on oodata taas vihma.