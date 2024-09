Vene ja Ukraina andmed sõjas hukkunud Vene sõdurite kohta lahknevad

Oluline 28. septembril kell 7.00:

- USA välisminister Antony Blinken ei usu Hiina siirust Ukrainas rahu taotlemisel

Mediazona: Ukrianinas hukkunud enam kui 71 000 Vene sõdurit

Mediazona koos BBC News Russianiga on avatud lähtekoodiga uuringute kaudu dokumenteerinud Ukrainas hukkunud Vene sõdurite nimesid.

Alates Mediazona viimasest uuendusest septembri keskel on hukkunute nimekirja lisatud 1998 Vene sõduri nimed.

Ajakirjanikud märgivad, et tegelikud arvud on tõenäoliselt oluliselt suuremad, kuna nende kontrollitud teave pärineb avalikest allikatest, nagu järelehüüded, sugulaste postitused, piirkondlikud meediaaruanded ja kohalike võimude avaldused.

Mediazona hinnangul on suurem osa hukkunutest pärit Rostovi, Sverdlovski, Baškiiria ja Tšeljabinski oblastist ning Burjaatia vabariigist.

Viimase paari kuu jooksul, keset Harkivi taastungi ja Ukraina sissetungi Kurski oblastisse, on Vene väed kandnud ühed suurimad kaotused alates täiemahulise sõja algusest.

Avalikustamata allikate ja lääne luure hinnangute kohaselt teatas Wall Street Journal (WSJ) 17. septembril, et alates 2022. aasta veebruarist on tapetud või haavatud ligikaudu 1 miljon ukrainlast ja venelast – sealhulgas tsiviilisikud.

WSJ väitis ka, et sõja ajal hukkus 80 000 Ukraina sõdurit ja umbes 400 000 sai haavata – mõned Ukraina seadusandjad on öelnud, et see on liialdatud arv.

Tänavu veebruaris ütles president Volodõmõr Zelenski, et alates täieliku sõja algusest on hukkunud 180 000 Vene sõdurit. President ütles, et samal ajal hukkus üle 31 000 Ukraina sõduri. Lääne ametnikud andsid sarnaseid hinnanguid Venemaa lahinguväljal saadud kaotuste kohta.

27. septembril 2024 hindas Ukraina sõjavägi Venemaa lahingukaotusteks 649 170 sõdurit.

Blinken seadis kahtluse alla Hiina siiruse Ukrainas rahu taotlemisel

USA välisminister Antony Blinken seadis reedel kahtluse alla Hiina siiruse Ukrainas rahu taotlemisel, kui ta avaldas oma Pekingi kolleegile otsest survet Venemaa sõjaväge toetava ekspordi pärast.

Blinken kohtus Hiina välisministri Wang Yiga New Yorgis ÜRO peaassamblee kõrvalt.

Tunnustades diplomaatiat kui edu toomise vahendit, hoiatas Blinken, et USA ei tagane murest Hiina ekspordi pärast Venemaale, ning andis mõista, et Washington võib kehtestada täiendavaid sanktsioone.

Blinken ütles, et Hiina toidab Vene režiimi juhi Vladimir Putini "sõjamasinat".

"Kui Peking ütleb, et ühelt poolt soovib ta rahu, tahab näha konflikti lõppu, kuid teisalt lubab kompaniidel võtta meetmeid, mis tegelikult aitavad Putinil agressiooni jätkata, siis see kuidagi ei summeeru," ütles Blinken pressikonverentsil.

"Meie eesmärk ei ole Venemaad Hiinast lahti siduda. Nende suhe on nende asi," rõhutas ta.

Kuid selles ulatuses, kui see suhe puudutab Venemaale andmist seda, mida ta vajab sõja jätkamiseks, siis "on see probleem meie jaoks ja see on probleem paljude teiste riikide jaoks, eriti Euroopas", lisas Blinken.

USA esidiplomaadi sõnul on Hiina tarninud 70 protsenti seadmetest ja 90 protsenti mikroelektroonikast, mida Venemaa vajab oma sõjaliseks toodanguks. See hõlmab rakette ja soomukeid.

Pekingi väitel ei ole Hiina andnud Venemaale otseselt relvi ning on loonud kontrasti USA-ga, kes on alates sõja puhkemisest 2022. aasta veebruaris tarninud Ukrainale miljardite dollarite eest relvastust.

Wang rõhutas teisipäeval ÜRO Julgeolekunõukogu istungil, et Hiina ei ole Ukraina kriisi looja ega ole selles osapool. "Hiina on alati seisnud rahu poolel," ütles ta ja lisas, et Ukraina sõja saab lahendada üksnes diplomaatia.