Iisrael jätkas laupäeval Liibanoni Beiruti eeslinnade pommitamist

Reutersi allikad kuulsid laupäeval enne koitu rohkem kui 20 õhurünnakut. Tuhanded liibanonlased, kes hülgasid oma kodud lõunapoolsetes eeslinnades, kogunesid Beiruti kesklinna ja mereäärsete piirkondade väljakutele, parkidesse ja kõnniteedele.

Iisraeli sõjavägi teatas laupäeva varahommikul, et umbes 10 mürsku on Liibanonist Iisraeli territooriumile jõudnud ja mõned on kinni peetud.

Reedesele rünnakule järgnes laupäeva varahommikul viis tundi järjestikuseid rünnakuid, mis oli Iisraeli poolt Beiruti vastu vaieldamatult võimsaim peaaegu aasta kestnud sõja ajal Hezbollah'ga ja põhjustas konflikti järsu eskalatsiooni, vahendas Reuters.



Pärast reedeseid tugevaid rünnakuid pole Nasrallah' saatuse kohta infot, kuid Hezbollah'le lähedane allikas ütles Reutersile, et Nasrallah'ga pole ühendust saadud. Liibanoni relvarühmitus pole avaldust teinud.

Iisrael ei ole öelnud, kas ta üritas Nasrallah't tabada, kuid kõrge Iisraeli ametnik ütles, et sihikule võeti Hezbollah' kõrged komandörid.