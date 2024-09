Iisraeli armee teatas Hezbollah' juhi tapmisest

X-is tehtud postituses ütles Iisraeli kaitsevägi (IDF), et Nasrallah ei saa enam maailma terroriseerida.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world. — Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024

Nasrallah' tapnud rünnak oli Iisraeli seni agressiivseim samm kahe nädala jooksul kestnud keerukate luureoperatsioonide, sihipäraste tapmiste ja raskete pommitamiste jooksul, mille eesmärk oli takistada Hezbollah' rünnakut üle Liibanoni piiri Iisraeli, vahendas WSJ.

"Nasrallah' surm on tohutu löök mitte ainult tema juhitavale rühmitusele, vaid ka selle peamisele toetajale Iraanile ja laiemale relvarühmituste võrgustikule, mille Teheran on loonud üle Lähis-Ida, et astuda Iisraelile vastu. See on ka seni tugevaim signaal, et Iisraeli luure on Hezbollah'sse põhjalikult tunginud," kirjutas WSJ.

Väljaande teatel korraldas Nasrallah Hezbollah' muutumist maailma kõige tugevamini relvastatud mitteriiklikuks relvarühmituseks ja selle lõimumist Liibanoni poliitilisse süsteemi. Nasrallah oli viimastel nädalatel üha enam isoleeritud Iisraeli lakkamatute sihitud tapmiste tõttu, mille käigus hukkusid tema kõige usaldusväärsemad võitlejad.

Eeslinnadest on põgenenud tuhandeid liibanonlasi

Laupäeva varahommikul tabas Beiruti lõunapoolseid eeslinnasid õhurünnakute laine, kui Iisrael tugevdas rünnakuid Hezbollah' vastu pärast ulatuslikku rünnakut Iraani toetatud liikumise juhtimiskeskusele, mille sihtmärgiks oli ilmselt liider Hassan Nasrallah.

Reutersi allikad kuulsid laupäeval enne koitu rohkem kui 20 õhurünnakut. Tuhanded liibanonlased, kes hülgasid oma kodud lõunapoolsetes eeslinnades, kogunesid Beiruti kesklinna ja mereäärsete piirkondade väljakutele, parkidesse ja kõnniteedele.

Iisraeli sõjavägi teatas laupäeva varahommikul, et umbes 10 mürsku on Liibanonist Iisraeli territooriumile jõudnud ja mõned on kinni peetud.

Reedesele rünnakule järgnes laupäeva varahommikul viis tundi järjestikuseid rünnakuid, mis oli Iisraeli poolt Beiruti vastu vaieldamatult võimsaim peaaegu aasta kestnud sõja ajal Hezbollah'ga ja põhjustas konflikti järsu eskalatsiooni, vahendas Reuters.



Pärast reedeseid tugevaid rünnakuid polnud Nasrallah' saatuse kohta enam infot.

Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel sai reedeses rünnakus surma kuus ja vigastada 91 inimest. Tõenäoliselt tõuseb ohvrite arv veelgi, kui päästetöötajad rusud koristavad.