Orkaani Helene tõttu on USA idaosariikides hukkunud üle 40 inimese

Florida rannikul neljapäeval neljanda kategooria orkaanina maabunud Helene on USA idaosariikides võtnud vähemalt 44 inimese elu.

Kõige enam hukkunuid on Põhja-Carolina osariigis, kus kuberneri sõnul on tegemist piirkonna ajaloo ühe rängema tormiga. Miljonid inimesed on elektrita.

Edasi põhja poole liikudes on torm hakanud nõrgenema, kuid jätab endiselt endast maha äkilisi ning eluohtlikke üleujutusi ja maalihkeid.