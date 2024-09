Pühapäeval vihmapilved hajuvad

Pühapäeva öö on veel vihmane, kuid päeval sajupilved hajuvad.

Pühapäeva öö on Lääne-Eestis pilves selgimistega, ida pool muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, saartel ja rannikualadel on kohati äikest, millega võib kaasneda tugevat sadu. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 10, saartel lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 9, rannikul kuni 12 kraadi.

Hommikul sajab endiselt hoovihma ning tuul puhub läänekaarest 4 kuni 10, iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 10 kraadi.

Kui ennelõunal on veel mitmel pool sajune, siis pärastlõunaks taevas selgineb ja sadu hõreneb. Tuul puhub endiselt läänekaarest 4 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 13 kraadi.

Uue töönädala algus toob jahedamad ööd, kuid kuivema ilma. Esmaspäeva öine õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni +5 kraadi, maapinnal on aga mitmel pool kuni -5 kraadi. Sajab kohati vaid rannikul. Päeval on sooja kuni 14 kraadi ja vihma oodata pole.

Teisipäeval on ilm sarnane esmaspäevaga, küll aga on päeval pisut jahedam õhk.

Kolmapäeva öösel jõuavad Lõuna-Eestisse uued sajuhood ja päev tuleb mitmel pool vihmane. Neljapäeval sajab vähem ning õhk on pisut soojem.