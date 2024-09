Venemaa mitmes oblastis teatati plahvatustest ja põlengutest

Venemaa sõjablogijad teatasid plahvatustest Krasnodari krais Jeiskis asuvas sõjaväelinnakus. Lisaks teatasid kubernerid ning sotsiaalmeediakanalid plahvatustest ka Rostovi, Voroneži, Volgogradi ja Tambovi oblastis, kirjutas Ukrainskaja Pravda.

Jeiskis kostnud plahvatustest teatanud Telegrami sotsiaalmeediakanalis Astra väideti, et ilmselt tabasid linnakut droonid.

"Jeiski ja Krasnodari krai kasutajad räägivad plahvatustest, mis toimusid sõjaväelinnakus, kus asub ka Vene sõjalaevastiku õhuväe lennuväli – seal baseerub 859. merelennuväe väljaõppekeskus ja 190. merelennuväe väljaõppepolk," kirjutati Telegramis.

Võimalikust rünnakust kirjutasid Vene sõjablogijad. Nii teatas üks neist, kuidas droonid lendasid Belosaraiski neeme juurest Jeiski ja Primorsko-Ahtarski suunas. Samuti kirjutati, kuidas 70 kuni 150 drooni suundus Volgogradi, Tambovi, Orjoli, Lipetski, Tuula, Saraatovi ja Kubani oblasti ja Stavropoli krai strateegiliselt tähtsate energia- ja sõjaväeobjektide suunas.

Plahvatustest teatati ka Rostovi oblastis.

Krasnodari krai kuberner teatas, kuidas väidetavalt alla tulistatud droon kukkus Šabelskoje külasse ning selle plahvatuses purunesid lähedal asunud maja aknad ja droonitükkidest sai kahjustada üks auto.

Rostovi oblasti kuberner teatas nelja drooni allatulistamisest Aasovi rajoonis.

Voroneži oblasti kuberneri sõnul kukkus Voroneži mitu allatulistatud drooni, mistõttu puhkes tulekahju. Kohalike elanike teatel oli kosta vähemalt kümme plahvatust. Hiljem teatasid blogijad uutest plahvatustest Voronežis aga ka plahvatustest ja tulekahjudest Volgogradi oblastis.

Rostovi oblasti kuberner väitis, et seal tulistati alla 18 drooni.

Lisaks avaldati sotsiaalmeedias ka video sellest, kuidas põleb Tambovi oblastis asuv sõjaväeosa.

Russia: Military base on fire near Tambov, nearly 400km from Ukraine. pic.twitter.com/ZZNYfdch9z