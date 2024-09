Meedia: Johnson kaalus koroonakriisi ajal eriüksuse operatsiooni Hollandisse

Daily Maili artikli kohaselt vaidlesid Euroopa Liit ja Briti valitsus 2021. aasta kevadel Hollandi rannikul Leidenis asuvas farmaatsiatehases toodetava AstraZeneca koroonavaktsiini tarnete üle, millele mõlemad pretendeerisid. Vaktsiin oli välja töötatud Ühendkuningriigis, aga seda hakati tootma Hollandis.

Vaktsiinidooside nappuse taustal ähvardas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lõpetada vaktsiinide ekspordi Euroopa Liidust kõrgema vaktsineerimismääraga riikidesse, samuti riikidesse, kes keeldusid jagamast oma vaktsiinivarusid EL-iga. Ühendkuningriik vastas sel ajal neile mõlemale tingimusele.

Oma memuaarides pealkirjaga "Unleashed" (Vabaks lastud) selgitab Johnson, kuidas pärast kaks kuud kestnud asjatuid läbirääkimisi EL-iga dooside vabastamiseks nõudis ta Briti relvajõududelt plaani dooside jõuga kättesaamiseks. Armee kõrgemad ohvitserid pakkusid Johnsoni sõnul välja võimaluse saata sõdureid salaja üle La Manche'i väina vaktsiinide konfiskeerimiseks.

Briti kindralstaabi ülema asetäitja kindralleitnant Douglas Chalmers olevat Johnsoni sõnul pakkunud talle välja võimaluse ületada väikeste laevadega La Manche'i väin ning seejärel liikuda läbi Hollandi kanalite sihtkohta, kus asus tehas.

Samas tunnistab Johnson, et Chalmers ütles talle, et operatsiooni ei saa nii läbi viia, et seda ei avastataks ning "kui meid avastatakse, peaksime selgitama, miks me tegelikult oma kauaaegse NATO liitlase territooriumile tungime", vahendas Johnson kindrali sõnu.

"Olin salaja nõus sellega, mida nad kõik mõtlesid, kuid ei tahtnud kõva häälega välja öelda: et see kõik oli hullus," kirjutab endine Briti peaminister oma mälestustes.