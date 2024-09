Liibanoni peaminister: Iisrael on sundinud miljon liibanonlast ümber asuma

Liibanoni peaminister Najib Mikati ütles pühapäeval ajakirjanikele, et Iisraeli ägenenud rünnakute tõttu on miljon liibanonlast sunnitud kodu maha jätma.

"Ümberasunute arv võib ulatuda miljonini. Ärgem unustagem suurt põgenikevoolu lõunast ja Bekaast," ütles Mikati pärast valitsuse kriisiistungit.

Valitsusjuhi sõnul võib tegu olla riigi ajaloo kõige suurema ümberasumisega, sisepagulaste arv võrdub umbes kuuendikuga Liibanoni elanike koguarvust.

"See on suurim ümberasumisliikumine, mis võib olla aset leidnud Liibanonis," ütles Mikati ajakirjanikele.

Reedel tappis Iisrael rünnakuga Beiruti eeslinnale Hizbollah' mõjuvõimsa juhi Hassan Nasrallah' ning kardetakse, et see võib destabiliseerida Liibanoni ja piirkonna laiemalt.

Esmaspäevast alates on ägedates pommirünnakutes Ida- ja Lõuna-Liibanonile ning Beiruti lõunaosale saanud surma sadu inimesi ja kümned tuhanded on sunnitud kodud maha jätma.

ÜRO pagulasameti juht Filippo Grandi ütles laupäeval, et Liibanonis on ümber asunud rohkem kui 200 000 inimest ja üle 50 000 on põgenenud Süüriasse.