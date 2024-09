Iisrael korraldas Jeemenile ulatusliku õhurünnaku

Iisraeli sõjavägi märkis sotsiaalmeedias, et suuremahulises õhuoperatsioonis ründasid kümned õhujõudude lennukid, sealhulgas hävitajad, tankimis- ja luurelennukid Huthide sõjalisi sihtmärke Ras Issas ja Hodeidah´s, vahendas BBC.

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant ütles, et rünnak tõestas, et ükski koht ei ole Iisraeli tabamusteks liiga kaugel.

"Jälgisin rünnakut huthide vastu õhuväe juhtimisruumist. Sõnum on selge – meie jaoks pole ükski koht liiga kaugel," lisas ta.

Väljaanne Axios teatas, et Iisraeli korraldas rünnaku koostöös USA keskjuhatusega (Centcom), vahendas The Guardian.

Iisraeli ametnike sõnul olid löögid kättemaksuks Huthide viimastel nädalatel Tel Avivile korraldatud kaugmaa ballistiliste rakettide rünnakute eest.

Huthide kõrge ametnik Nasr ad-Din Amer, kes töötab ka Jeemeni Saba uudisteagentuuri juhina, kirjutas sotsiaalmeedias, et Iisraeli rünnakud ebaõnnestusid. "Võeti kasutusele ettevaatusabinõud, Ras Issa ja Hodeidah sadamas tühjendati eelnevalt naftamahutid ning oli olemas hädaolukorra plaan. Sionistid ei peata meie tegevust mitte mingil juhul, me muudame need kvalitatiivsemaks," märkis ametnik.

Iisrael on Hodeida sadamalinna rünnanud ka varem.