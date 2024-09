Uus nädal algab päikesepaistelise ilmaga

Eeloleval ööl laieneb üle Baltikumi kõrgrõhuala, mis tuleb päevaks keskmega Eesti kohale. Läänevoolus saabunud külmem õhk langetab öise õhutemperatuuri sisemaal mitmel pool paar kraadi alla nulli, maapinnal kuni -5 kraadini.

Öö tuleb selge, kohati vahelduva pilvisusega. Rannikul sajab vähest hoovihma ja paiguti udutab. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1 kuni 10, iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +5, rannikul kuni 12 kraadi.

Hommik on selge, kohati vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, rannikul ka läänekaare tuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +5, rannikul kuni 12 kraadi.

Päev tuleb olulise sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning sooja on 10 kuni 14 kraadi.