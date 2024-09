Zelenski hinnangul kardab Putin tuumarelva kasutada

"Keegi ei tea, mis ta peas päriselt toimub. Ta võib tuumarelva kasutada ükskõik millise riigi vastu ükskõik, mis hetkel, aga võib ka mitte," rääkis Zelenski USA telekanalile Fox News antud intervjuus.

Samas väljendas Zelenski skepsist Putini jätkuvate tuumaähvarduste suhtes, mida ta on korranud kogu täiemahulise sõja vältel, öeldes, et Putin "armastab oma elu" ja seetõttu kardab tõenäoliselt tuumarelva kasutada.

Zelenski rääkis, et Putini tegevust ei ole võimalik prognoosida, kuna ta ei käitu alati adekvaatselt.

"Sellepärast, et ükski adekvaatne inimene ei tungiks lihtsalt Ukrainale kallale ega teeks seda, mida ta on teinud," lisas Zelenski.

Ukraina liider märkis ka, et Putin armastab liialt oma elu, oma tegevust ja seda, kuidas ta teiste inimeste elukäiku saab määrata ning ilmselt seepärast kardaks tuumarelva kasutada.

Jermak: Ukraina võiduplaani kõiki üksikasju ei saa avalikustada

Ukraina võiduplaani teatud üksikasju ei saa ka ukrainlastele avalikustada, kuna neid kuuleks siis ka vaenlane, ütles Ukraina presidendikantselei ülem Andri Jermak.

"See on presidendi plaan ja loomulikult, nagu ta lubas pärast selle esitlemist USA presidendile, partneritele, ma arvan, et plaan esitatakse ka ukrainlastele," ütles Jermak pühapäeva õhtul.

"Kuid loomulikult on osad, mis on väga tundlikud, need on suletud. Mitte sellepärast, et oleks saladusi."

"See on meie riik, me kõik oleme täna selle sõna heas mõttes ühtne perekond, mille sees ei saa olla saladusi, eriti sõja ajal. Kuid seda, mis tehakse avalikuks, kuuleb mitte ainult meie Ukrainas, vaid seda kuuleb ka vaenlane," seletas Jermak.

President Zelenski kantseleiülema sõnul on ta veendunud, et Ukraina kodanikud mõistavad vajadust mitte avaldada võiduplaani teatud üksikasju.

"Inimesed on meil väga targad, inimesed kõik mõistavad, ja kõik hindavad. Ma arvan, et tihti isegi paremini poliitikutest... ja just seepärast meie ukraina rahvas võidab selles sõja," lisas Jermak.

Venemaa saatis Kiievi suunas mitu lainet droone

Venemaa korraldas esmaspäeva varahommikul Kiievi vastu mitu droonirünnakute laineid, Ukraina õhutõrjeüksused tegelesid mitu tundi rünnakute tõrjumisega, teatas Ukraina sõjavägi.

Reutersiga rääkinud inimesed kuulsid Kiievis arvukalt plahvatusi, mis meenutasid töötavat õhutõrjesüsteemi ja nägid lendavate objektide tabamist.

Kiievis, seda ümbritsevas piirkonnas ning kogu Ukraina idaosas käivitati õhuhäire juba kella ühe paiku pärast keskööd.

"Mitmed vaenlase droonid on pealinna lähedal," hoiatas Kiievi linnapea Vitali Klitško Telegrami sõnumirakenduses.

Ukraina õhujõud teatasid varem Telegramis, et mitmed Venemaa droonirühmad on teel Kiievi ja Ukraina lääneosa poole. Samuti teatasid õhujõud, et tuvastasid umbes kell neli öösel mitme liugpommi väljalaskmise Venemaa kontrolli all olevatest Ukraina osadest.

Rünnakute tagajärjel tekkinud kahjustuste või inimohvrite kohta kohe teateid ei olnud.