Svet: kõige elujõulisem strateegia on suurendada Tallinna lennujaama liinitoetust

"Me muudkui räägime, et meil on rahvuslik lennukompanii ja rahvuslik lennukompanii. Fakt on aga see, et Nordica ei lenda Tallinnast juba aastast 2019. See on lennufirma, mida me peame üleval riigieelarvest ja mina isiklikult arvan, et me peaksime pingutama selle nimel, et Nordica võimalikult kiirelt erastada. Et Eesti maksumaksja ei peaks tegelema regionaallennundusega," rääkis Svet esmaspäeval "Terevisioonis".

Svet lisas, et nii Estonian Air kui ka Nordica on tõestanud, et selline ärimudel ei tööta ja edaspidi peaks keskenduma hoopis Tallinna lennujaama toetamisele.

"Kui me tahame, et Tallinnast lennatakse ja Tallinnasse lennatakse, siis keskendume meie lennujaamale ja anname neile tulevikus rohkem vahendeid liinitoetuste jaoks. Et lennufirmad tahaksid siia tulla ja siit lennata. Ma arvan, et see on kõige elujõulisem strateegia."

Lähiperspektiivis on Sveti sõnul oluline, kas Nordica juhatusel ja nõukogul õnnestub leida mingi alternatiiv neile lendudele, mis SAS-i lepinguga lõppedes ära langevad. Aega selleks on aga vähe, vaid 15. oktoobrini ehk kaks nädalat.

"Kui Nordica tiimil ei õnnestu katta lepingutega kogu lennukiparki ja oma meeskonda, siis tuleb mõelda, mis on võimalikud stsenaariumid. Kui räägime Nordicast tervikuna, siis seal on ka Transpordi Varahaldus oma lennukitega. Seetõttu mina ei taha tormata sündmustest ette. Tahan lasta nõukogul ja juhatusel tööd teha ja kahe nädala pärast oleme targemad."

Sveti sõnul on viimased kolm kuud olnud Nordica jaoks kasumlikud.

"Vist umbes kolme miljoniga ollakse kasumis. Me näeme, et võrreldes eelmise suve algusega on lendude hilinemine vähenenud kümme korda. Õige eeldus on olemas, aga aeg on tõesti lühike."

Minister meenutas, et valitsus tegi esimese otsuse Nordica erastada eelmise aasta lõpus, kuid siis ei leitud investorit.

"Oli kaks huvilist, kellest üks ei suutnud kvalifitseeruda tingimustele ja teine kvalifitseerus, aga ei suutnud kinnitada, et tema raha ei ole... ütleme nii... imeliku päritoluga," rääkis Svet.

Ja lisas, et nüüd on tekkinud Nordicale uus potentsiaalne ostuhuviline, kelle nime ta läbirääkimiste kestmise tõttu ei soovinud nimetada.

"Aga oluline on, et need ei ole mingid õhulossid. See on reaalsed ettevõtted, reaalsed inimesed reaalsete rahadega. Aga lõppkokkuvõttes kõik hakkab sõltuma sellest küsimusest, kas Nordical õnnestub leida mingil määral kate nendele lendudele, mis SAS-i lepingu lõppemise tõttu jäävad ära."