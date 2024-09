EL-i raha väärkasutamises süüdistatav Le Pen astus kohtu ette

Prantsusmaa prokuratuur süüdistab Marine Le Peni ja tema liitlasi EL-i rahade väärkasutamises ning parempopulistide liider läks esmaspäeval kohtu alla. Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et Le Peni kohtuprotsess takistab Prantsuse parempopulistide liitumist peavoolu poliitikaga.

Le Pen ja kümned teised Rahvuskogu (RN) liikmed astusid esmaspäeval kohtu ette. Prantsuse prokuratuur süüdistab parempopuliste EL-i rahade väärkasutamises.

Prokuratuur leiab, et Le Pen ja RN-i juhid kasutasid aastatel 2004-2017 EL-i rahalisi vahendeid (ligi seitse miljonit eurot), et maksta palka partei töötajatele, kes tegutsesid Prantsusmaal. See raha oli aga ette nähtud selleks, et maksta palka assistentidele, kes töötavad RN-i eurosaadikute heaks. See tasu võimaldab assistentidel elada Brüsselis ja Strasbourgis.

Le Pen ise on seni kõik süüdistused tagasi lükanud ja väidab, et kohtuprotsessi raames tahetakse kahjustada RN-i mainet. Eeldatavasti kestab kohtuprotsess kaks kuud, vahendas The Wall Street Journal.

Marine Le Pen on aastate jooksul teinud kõvasti tööd teinud, et oma partei mainet parandada. RN-i asutas tema isa Jean-Marie Le Pen, keda süüdistati antisemitismis ja rassiviha õhutamises. Marine Le Pen tahab aga näidata, et RN on valmis võtma valitsemise vastutust riigis.

RN suurendab oma mõjuvõimu ning ilma parempopulistide toetuseta võib praegune Prantsuse valitsus kukkuda. Le Pen ise vaatab taas Prantsuse presidendiameti suunas.

Kohtuprotsess võib aga Le Peni tulevikuplaanid segi lüüa. Süüdimõistmise korral ähvardab teda kuni 10-aastane vanglakaristus ja ligi miljoni euro suurune rahatrahv. Ta ei tohi siis ka ligi 10 aastat pidada ühtegi riigiametit.