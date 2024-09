Teisipäev tuleb sajuta, kuid külma ööga

Öö vastu teisipäeva on Eestis selge ja vähese, rannikualadel vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Paiguti on udu. Tuul on sisemaal nõrk ja muutlik, rannikul puhub valdavalt kagust ja idast kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -4 ja +3 kraadi vahele, rannikul on kohati sooja kuni 11 kraadi.

Teisipäeva hommikul on pilvi vähe, kohati võib olla udu. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9, Liivi lahe ääres puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +5 kraadini, rannikul on kohati sooja kuni 11 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub idakaare tuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 12 kraadi.

Kolmapäeva öösel jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu ja levib põhja suunas. Päev jätkub sajuhoogudega. Öösel on sooja 2 kuni 7, rannikul kuni 11 kraadi. Päeval on õhutemperatuur 7 kuni 12 kraadi.

Neljapäeval sadu harveneb. Öösel on sooja 4 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi. Päeval on temperatuur 9 kuni 13 kraadi.

Reedel ja laupäeval sajuhood jätkuvad, sadude vahel on pikemaid pause. Ööd jahtuvad sisealadel kohati miinuspoolele, rannikul on sooja kuni 10 kraadi, päevamaksimumid tõusevad 9 kuni 14 kraadini.