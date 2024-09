Tartumaal avati päikeseloojangul Valguse festival

Valguse festival on aastatega kujunenud sündmuseks, mis populariseerib teadust ja kosmost. Aga siiski on sellega alati seotud olnud ka tants.

"Kuna mina ise olen ka tantsupõhjaga inimene, siis see on lahutamatu osa. Aga me oleme üritanud teaduse, tehnoloogia, heli ja valguse kokku panna ja mida on võimalik nende vahel luua ja tekitada. See on see, mida me püüame näidata," lausus Valguse festivali peakorraldaja Ingrid Hamer.

Esmaspäeval sai näiteks lennukisimulaatoriga ise maandumist proovida ning lennujuhtimise torni külastada. Nädala keskel jätkuvad aga festivali tegevused hoopis Tõravere observatooriumis. Festivali finaal toimub laupäeval Nõos.

Esmaspäeval ja teisipäeval saab aga Tartu lennujaama ees kogeda Läti valguskunstnike ja Eesti helilooja Taavi Tuleva koostöös valminud enam kui 10 minuti pikkust lugu, mis räägib Tartus maandumisest.

Installatsiooni autorite sõnul polnud projektiga alustades üldse kindel, kas Tartu saab lennuühenduse välismaailmaga.

"Kui see festivaliala välja valiti, siis see oli põhiteema. Tahtsime juhtida sellele tähelepanu, et lennujaama tasub aktiveerida ning kasutada seda suurepärast võimalust. Et kui piirkonnal on oma lennujaam, siis saab tuua Tartusse uusi inimesi, uusi ettevõtmisi ja uusi teadmisi," ütles Läti multimeediakunstnik Elizabete Palasiosa.

"Kui me seda projekti alustasime, siis me ei teadnud, mis kella ajal lennud käivad, see ei olnud veel välja kuulutatud. Aga nüüd õnneks lennuajad on nii, et lõuna ajal läks lennuk ära ja tuleb alles pärast südaööd, kui meie oleme lõpetanud. Meie jaoks jäeti väga ilus auk, kus oma festivali teha," lausus Hamer.