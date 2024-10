USA välisministeeriumi pressiesindaja sõnul võib Ukraina suveräänse riigina teha ise otsuseid Venemaal asuvate sihtmärkide ründamise kohta oma relvadega. Kreml jagab jätkuvalt riiklikke ja piirkondlikke auhindu, et saavutada koostöö varem sõjast kriitiliselt kirjutanud sõjablogijatega.

Oluline teisipäeval, 1. oktoobril kell 8.41:

- USA: Ukraina ei vaja luba oma relvade kasutamiseks Venemaa ründamisel;

- ISW: Kreml autasustab Vene sõjablogijaid, et kontrollida inforuumi;

- Esmaspäeval toimus Ukraina andmetel 159 lahingukokkupõrget;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1370 sõdurit.

USA: Ukraina ei vaja luba oma relvade kasutamiseks Venemaa ründamisel

USA välisministeeriumi pressiesindaja sõnul võib Ukraina suveräänse riigina teha ise otsuseid Venemaal asuvate sihtmärkide ründamise kohta oma relvadega. USA ei keela Ühendriikides toodetud relvade kasutamist Venemaa piirialadel, vahendas meediakanal Ukrinform.

Ukrinformi korrespondendi sõnul ütles pressiesindaja Matthew Miller seda vastuseks küsimusele, kas Ukrainal on võimalus saada Ühendriikidelt luba Ameerika relvadega sügavale Venemaale rünnakuid korraldada.

Pressiesindaja kordas, et Ukraina ei vaja Venemaa sihtmärkide vastu suunatud vasturünnakute läbiviimiseks USA luba, kuna tegemist on suveräänse riigiga ja võib kasutada enda väljatöötatud relvi, mida neil on palju.

Sellega seoses juhtis Miller tähelepanu kaitseprogrammidele, mida Ukraina on viimase aasta jooksul ellu viinud.

Lisaks rõhutas Miller, et USA ei keela Ukraina relvajõududel rünnata piiri lähedal asuvaid Venemaa sihtmärke, kust Vene väed alustavad oma rünnakuid.

ISW: Kreml autasustab Vene sõjablogijaid, et kontrollida inforuumi

Vene sõjablogija Roman Alehhin väitis esmaspäeval, et Venemaa võimud andsid talle Kurski oblasti kaitsja medali. Ta tänas Kurski oblasti kuberneri Aleksei Smirnovi usalduse eest ning kuulutas, et ta teenib Venemaad.

Alehhin on varasemalt olnud pikka aega Venemaa võimude suhtes kriitiline.

Selle aasta juulis ründas ta retooriliselt Smirnovit oma Telegrami kanalis, mille tagajärjel määras Smirnov Alehhini oma vabatahtlikuks nõustajaks. Seejärel väitis Alehhin, et võtab vastutuse Kurski oblasti valitsuse suhtes esitatud varasema kriitika eest ja tegutseb selle alusel.

Alehhini esmaspäeval tehtud avaldused viitavad sellele, et Venemaa võimud on edukalt kasutanud kohtumisi ja auhindu kriitilise hääle enda poolele kaasamiseks, märkis ISW.

Samuti autasustas Venemaa president Vladimir Putin esmaspäeval Vene sõjablogijat ja Venemaa riikliku televisiooni- ja raadioringhäälingu (VGTRK) korrespondenti Jevgeni Poddubnõit Venemaa kangelase autasuga "kangelaslikkuse demonstreerimise eest" ametikohustuste täitmisel.

Putin helistas isiklikult Poddubnõile selle aasta augustis, pärast seda, kui Poddubnõi sai Kurski oblastis kajastamise ajal vigastusi. Poddubnõi osales Putini presidendikampaaniates 2018. ja 2024. aastal "usaldusväärse isikuna".

Kreml on üha enam püüdnud Poddubnõit kasutada ametlike narratiivide levitamiseks Venemaa ultranatsionalistlikus inforuumis, määrates ta Kremli juhitud algatustesse ja tõstes esile tema teateid Venemaa riigimeedias alates 2022. aasta lõpust, kirjutab ISW.

Ukraina: esmaspäeval toimus 159 lahingukokkupõrget

Ukraina relvajõudude kindralstaabi teatel toimus esmaspäeval Ukrainas 159 lahingukokkupõrget. Kõige kuumem oli olukord Pokrovski suunal, samuti olid Vene väed aktiivsed Kupjanski, Lõmanski ja Kurahhove suunal, teatas Ukraina relvajõudude kindralstaap.

Venemaa korraldas Ukraina territooriumi pihta neli raketirünnakut, 58 õhurünnakut ja ründas Ukrainat 635 kamikaze-drooniga. Samuti tegi Venemaa üle 3400 mürsulasu Ukraina vägede ja asulate positsioonide suunas.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1370 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 654 430 (võrdlus eelmise päevaga +1370);

- tankid 8883 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 17 547 (+44);

- suurtükisüsteemid 18 855 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1204 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 963 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 16 322 (+98);

- tiibraketid 2613 (+3);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 25 621 (+73);

- eritehnika 3314 (+11).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.