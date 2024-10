September toidupoes: teraviljatoodete hind langes, või ja juust kallinesid

Konjunktuuriinstituudi hinnaülevaade näitab, et piimatoodete hind püsis septembris üsna samal tasemel nagu augustis. Ühegi toote hind ei odavnenud, kuid kallinemine jäi kõige enam ühe protsendi juurde.

Kui aga võrrelda piimatoodete hinda septembris 2023. aasta sama kuuga, on see aasta jooksul mitme toote puhul odavnenud. Nii maksis näiteks kilepiima liiter aasta eest 81 senti, nüüd aga 67 senti, hapukoore hind oli kuue protsendi võrra odavnenud ning ka kilepakis keefiri sai kätte 87-sendise liitrihinnaga ehk viis senti mullusest soodsamalt.

Samas tõusis aastaga viie protsendi võrra kohvikoore hind, 2,58 eurolet 2,71 euroni. Ka kodujuust sai üheksa senti hinnalisa ning väikepakis või kallines kahe protsendi ehk 27 sendi võrra 12,92 euroni.

Kohalik juust on võrreldes aastatagusega neli protsenti kallim, kilo maksis mullu 11,23 eurot, tänavu septembris aga keskmiselt 11,71 eurot.

Kohalikud munad odavnesid aastaga samuti. Kõige enam langes M-suuruses Eesti munakarbi hind, mis oli mullu septembris 2,67, sellel aastal aga 2,55 eurot ehk ligi viis protsenti soodsam. L-suuruses munade hind odavnes vaid kolme sendi võrra.

Importmunade puhul kallinesid L-suuruses munad, mille hind tõusis kaheksa protsenti 2,61 euroni, samas kui M-suuruses importmunade karp odavnes ligi üheksa protsenti 1,93 euroni.

Kui aga vaadata munade hinnamuutusi ühe kuu lõikes, siis võrreldes augustiga on pisut lisa saanud nii kohalikud kui ka importmunad, ehkki hinnatõus on jäänud kõige enam kolme protsendi juurde. Ainsaks munasordiks, mis maksis sama hinda, 2,61 eurot nii augustis kui ka septembris, on välismaised L-suuruses munad.

Lihatoodete puhul on aastased hinnaliikumised olnud veidi suuremad. Kõige enam, 23 protsenti on kallinenud importbroiler, mis maksis septembris 3,89 eurot. Kodumaise broileri hind kasvas aastaga nelja protsendi võrra 4,15 euroni kilost.

Keeduvorst kallines selle aasta septembris võrreldes 2023. aasta sama kuuga kolme protsendi võrra 6,50 euroni, suitsukarbonaad sai samavõrra hinnalisa ja maksis septembris 12,08 eurot ning kodune hakkliha kallines kahe protsendi võrra 8,09 euroni kilogrammist.

Tänavuse augusti ja septembri hindu võrreldes on näha mõningaid hinnatõuse, ehkki need on jäänud tagasihoidlikuks. Seakarbonaad, kondita sealiha ja kodune hakkliha on kallinenud alla ühe protsendi võrra ja kondita veiseliha on saanud mõned sendid hinnalisa. Broileri hind ei ole kuu jooksul muutunud.

Veidi on langenud viinerite hind, mis maksid augustis 7,75 ja septembris 7,46 eurot, ning ka keeduvorstikilo odavnes üheksa sendi võrra.

Kalade hind on kauplustes ja turgudel sageli erinev. Poelettidel kallinesid aastaga enim jahutatud räimerümp ja jahutatud ahven. Esimese sai mullu septembris kätte 3,58-eurose kilohinnaga, tänavu aga maksis see 4,42 eurot ehk ligi veerandi võrra rohkem.

Jahutatud ahven kallines samavõrra, 9,52 euro juurest 11,89 euroni. Ka jahutatud forelli kilohind tõusis aastaga 18 protsenti.

Ainus kalasort, mis aastaga poodides odavnes, oli jahutatud lõhe, mis maksis möödunud kuul keskmiselt 10,68 eurot ehk seitse protsenti mullusest septembrist vähem.

Turgudel tõusis aastavõrdluses kõige enam jahutatud ahvena kilohind: 5,78 eurolt 7,25 euroni ehk rohkem kui veerandi võrra. 17 protsenti kallines räimekilo, 15 protsenti jahutatud forell. Odavamaks läks vaid jahutatud lõhefilee, kuid hinnalangus oli mikroskoopiline ehk üks protsenti.

Aedviljade hulgas tegid aastaga suuremaid hinnahüppeid kurk, tomat ja sibul. Välismaise kurgi hind kasvas 28 protsenti ehk 1,87 eurolt 2,40 euroni. Importtomat kallines 17 protsenti 3,41 euroni.

Ka progandi hind kasvas kaheksa protsendi võrra, kuid erinevas suunas liikus pakitud ja lahtise porgandi hind: nimelt odavnes viimane viie protsendi võrra, samas kui pakitud porgand kallines 12 protsenti.

Mugulsibula hind aga langes 33 protsenti: eelmise aasta septembris maksis selle kilo 1,3 eurot, tänavu aga 87 senti.

Õunte hinnatrendid olid samuti seotud päritoluga: Eesti õunad kallinesid seitsme protsendi võrra, importõunte hind langes aga 17 protsenti.

Aedviljade hind muutus ka ühe kuu lõikes. Näiteks kartulikilo odavnes üheksa sendi võrra, kapsakilo seitsme sendi võrra ja kohalik tomat maksis 11 protsenti vähem ehk 4,44 eurot.

Kohalik kurk kallines aga 13 protsenti 2,58 euroni ja ka importkurk sai üheksa protsenti hinnalisa.

Teravilja- ja pagaritoodete hind oli valdavalt languses. Suurim oli nisujahu hinnalangus: 2023. aasta septembris maksis see keskmiselt 1,28 eurot kilogrammist, tänavu samal ajal 1,17 eurot ehk ligi üheksa protsenti vähem.

Üle nelja protsendi odavnesid ka kaerahelbed ning saiakilo maksis kaks protsenti mullusest vähem.

Erandiks on teraviljatoodete seas leib, mille hind ligi viie protsendi võrra kerkis. Eelmise aasta septembris maksis leivakilo 2,85 eurot, tänavu 2,98 eurot.

Kuu lõikes tuli leiva hinnale juurde ligi kaks protsenti ja ka sai kallines kolme sendi võrra.

Märgatavalt langes aastaga suhkru hind, mis aasta eest maksis 1,47 eurot, tänavu aga 1,24 eurot ehk 16 protsenti vähem. Kui aga võrrelda suhkru maksumust selle aasta augustis ja septembris, siis oli see möödunud kuul ühe sendi võrra kallinenud.