USA suurendab sõjalist kohalolekut Lähis-Idas

USA ja Iisraeli ametnikud ütlesid, et Joe Bideni administratsioon liigutab piirkonda sõjalisi jõude. See samm tuli pärast seda, kui USA hoiatas Iraani ja selle toetatud sõjalisi rühmitusi, et nad ei ründaks piirkonnas asuvaid Ameerika vägesid.

Hiljuti sai Iisraeli õhulöögis surma Hezbollah' juht Hassan Nasrallah, Iisrael alustas seejärel Liibanonis maavägede operatsiooni. USA ametnikud muretsevad nüüd veel, et Iraan korraldab Iisraeli vastu kättemaksurünnaku.

Seetõttu kavatseb Pentagon suurendada oma sõjalist kohalolekut Lähis-Idas. USA saadab piirkonda juurde hävitajaid F-15, F-16. Samuti suurendab USA seal veel ka sõjalennukite A-10 hulka. USA-l on juba piirkonnas varghävitajad F-22, nende arv jäetakse siiski samaks, vahendas The Wall Street Journal.

Hävitajad F-15 ja F-16 mängisid Iraani droonide allatulistamisel suurt rolli, kui Teheran korraldas aprillis raketi- ja droonirünnaku Iisraeli vastu.

Pentagon hoiab piirkonnas veel ka lennukikandjat Abraham Lincoln, sel nädalal peaks sinna saabuma ka USS Harry S. Trumani lennukikandja lahingugrupp. Üks lennukandja hakkab siis paiknema Punase mere lähedal, teine asub Vahemerel.

Pole veel selge, kas Iraan korraldab rünnaku Iisraeli vastu. Mõned Iisraeli ja USA ametnikud eeldavad, et Iraani rünnaku saab ära hoida või vähemalt saab seda edasi lükata. Iraan on varemgi lubanud jõulist vastust Iisraeli tegevusele, kuid hiljem sellest loobunud. Näiteks juulis tapeti Teheranis Hamasi liider Ismail Haniyeh, Iraan pole aga senini Haniyehi tapmise eest kätte maksnud.

Teherani poliitikaga kursis olevate inimeste sõnul on riigis praegu kaks leeri. Üks osapool soovib karmimat lähenemist, teisel pool on president Masoud Pezeshkiani leer, mis loodab tulevastel kõnelustel saada läänelt järeleandmisi.

CIA endine ametnik Norman Roule ütles ajalehele The Wall Street Journal, et Iraan võib esialgu oodata ja vaadata, kuidas sündmused piirkonnas arenevad.

Iisrael ise loodab kättemaksuga ähvardades hoida ära igasuguse Iraani rünnaku.

"Kui sa ründad meid, ründame ka sind. Pole kohta, Iraanis pole kohta, kuhu Iisraeli pikk käsi ei ulatuks. Ja see kehtib kogu Lähis-Ida kohta," ütles hiljuti Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.