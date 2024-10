Eestlasest endine rahusõdur Liibanonis ei usu Hezbollah' hävitamise võimalikkust

Iisrael on küll hästi valmistunud seekordseks maavägede sissetungiks Liibanoni ning ilmselt ei suuda šiiitide terrorirühmitus Hezbollah sellele tugevat vastupanu osutada, kuid see ei tähenda, et Iisraelil õnnestuks Hezbollah täiesti hävitada, rääkis pool aastat tagasi Liibanonist ÜRO rahuvalvemissioonilt naasnud reservohvitser Urmas Abel.

Eelmise aasta märtsist kuni 2024. aasta märtsini Lõuna-Liibanonis ÜRO vaatlusmissioonis UNTSO teeninud Abel kirjeldas, kuidas Hezbollah domineeris täielikult seal piirkonnas.

Ehkki Hezbollah' positsioonidest räägiti kõikjal, ei öelnud keegi kuskil avalikult, et seal on organisatsiooni tugipunkt. Kümmekond aastat tagasi asus Hezbollah organisatsiooni Green Without Borders (Ilma Piirideta Roheline) kattevarju all paigutama oma konteinereid nn sinise joone ehk Iisraeli piiri äärde. "Panid neile Green Without Borders märgi peale ja keegi ei saanudki kuskilt kinni hakata. Sa näed, et see mees on võitleja, ta käitub nagu võitleja, on nagu võitleja, aga põhimõtteliselt mitte keegi ei saanud kinni hakata. Nad ütlesid, et kastavad siin puid ja kasvatavad metsa," kirjeldas Abel. "Niimoodi need positsioonid sinna piiri äärde tekkisid. Ja tekkisid nii kaua, kuni Iisrael ütles 2022. aastal, et aitab, me hakkame selliseid asju tõrjuma nüüd teiste meetoditega, paneme suure betoonvalli mööda sinist joont jooksma."

Liibanonis ilmselt teati Hamasi rünnakuplaanist

Abel meenutas, kuidas eelmisel sügisel, mõni nädal enne seda, kui palestiina terrorirühmitus Hamas alustas 7. oktoobril oma rünnakut Iisraeli lõunaosas, oli märgata, et midagi on muutunud ka Iisraeli põhjaosaga külgnevas Lõuna-Liibanonis.

"Eelmisel aastal, kuskil 13. septembril, kui me oma rutiinsel patrullil olime, hakati meid kinni pidama, ei lastud edasi oma rutiinsel patrullirajal. Ja siis ütles meie üks tõlkidest, et jaa, midagi on halvasti, et täpselt sellised sündmused hakkasid enne 2006. aasta (Iisraeli ja Hezbollah' vahelist) sõda. See oli üks väike märk, et midagi läheb nüüd hapuks."

Abel tõdes, et ilmselt oli Hezbollah'l info selle kohta, et midagi hakkab toimuma, juba kuu aega tagasi. "Märgid näitasid, et nagu mesilasperes hakkas kihama. Sest kui enne olid põhiintsidendid, millest me ette kandsime, et keegi lähenes piirile ja pildistas seda, siis põhimõtteliselt kuu aega enne (7. oktoobrit - toim.) algasid provokatsioonid piiriäärsete Iisraeli positsioonide vastu, hästi palju oli sellist sagimist ja sebimist. Hästi palju tekkis ka neid positsioone juurde selle viimase kuuga – et jälle sinna toodi konteiner ja seal olid mingid vennad – seda oli päris kõvasti," rääkis ta.

Pärast Hamasi rünnakut kõlanud õhuhäiresireenidele järgnes Liibanoni pool umbes 12 tundi vaikust ning siis algasid Iisraeli õhulöögid, meenutas ta. "Oli tükk aega vaikust, nii umbes 12 tundi ja siis, nagu ma armastan ütelda, hakkas juudi püss paukuma. No niimoodi, et kõik need Green Without Borders konteinerid lasti droonide ja lennukite pealt ära. Droonid olid õhus permanentselt ja kui hämaras kuskil üle nelja inimese piiri ääres koos oli, siis anti sinna kohe ka löök. Juutidel on selge visioon välja kujunenud – ühele löögile vastatakse kümnekordselt. Ja see hakkaski niimoodi arenema," rääkis Abel.

Sellele vastas Hezbollah tankitõrjerakettide tulistamisega piiril asuvate Iisraeli radarite ja elektroonilise luure antennide, nn golfipallide pihta.

Abel viitas ka sellele, Iisraeli eriüksused (SOF) olid Lõuna-Liibanonis juba eelmise aasta lõpust, et edastada andmeid Hezbollah' juhtide hävitamiseks täppislöökidega.

"Mäletan kuskil novembris või detsembris tuli jutuks, et Iisraeli SOF on alas sees. Sellele viitas, et suuri sõjapealikke kõrvaldati kirurgilise täpsusega. Sa ei saa inimest kõrvaldada kirurgilise täpsusega, kui sul ei ole maa peal silmi – ainult mingi drooni pealt ei saa. Üks pealik lasti ära niimoodi, et keset tiheda asustusega kohas lasti täpselt tema autosse rakett ülevalt sisse ning tema ja ta kaasvõitlejad seal autos said hukka, aga ülejäänud jäid terveks," kirjeldas ta.

Iisrael tungib mööda rannikut põhja poole

Abeli prognoosi kohaselt hakkab ööl vastu teisipäeva alanud Iisraeli maavägede rünnak Lõuna-Liibanoni arenema selliselt, et raskerelvastuses kolonn liigub mööda rannikuteed põhja poole kuni Tüürose linnani ning siis suundutakse ida poole, sisemaale.

"Kui me maavägede operatsioonist räägime, siis ma olen arvamusel, et mööda mere äärt läheb suur rannikutee ja üks terve kolonn läheb sealt põhja poole kuni Tüüroseni ja siis Tüürosest, kuni siis Khiamini lähevad läänest itta suuremad teed ja siis hakatakse lihtsalt raskerelvastusega liikuma, puhastama. Ma arvan, et nad Tüürosest kaugemale ei lähe, vaid loovadki, nagu nad lõid 2002. aastal, sellise puhvertsooni," rääkis ta.

"Ja loomulikult praegu kasutatakse ära seda reservväge, mis seal Gaza sõjaga on kogunenud. Et teha jälle selline suurpuhastus, kümnendi suurpuhastus," jätkas Abel. "See on arvatavasti kogu see mõte ja plaan, sest Hezbollah ei näita märke, et ta ei laseks jälle mõnda raketti kuskile Iisraeli külasse. Ja Iisrael, tegelikult ma arvan, tahab lihtsalt oma väed jälle läbi treenida, oma vana laskemoona ära kulutada ja tõenäoliselt seda puhverala ka seal natuke puhtamaks lüüa."

Abel arvas ka, et tõenäoliselt on Hezbollah kaotanud Iisraeli õhurünnakutes suure osa oma relvastusest, kui see just väga sügaval maa-alustes peidikutes ei ole.

"Nad ei näidanud välja, et neil üldse mingeid relvi on. Tõenäoliselt neil ei ole ka. Kui neil on, siis on mingisugused relvapeidikud Bekaa orus, mis on juba juutide poolt välja luuratud ja ka kahjutuks tehtud. Sellist arsenali neil kindlasti ei ole, millega suuri kolonne puruks lasta, ega ka suurtükiväge," rääkis ta. "Et Iisraelile vastu saada, kui Iisrael täie rusikaga tuleb sisse, peab Hezbollah maa-alustest suurtest käikudest, mida keegi pole veel näinud, välja tooma kaasaegsed tankid, tankitõrjerelvad, täisvarustuses mehed. Vähemalt ühegi välise märgi põhjal ei saa öelda, et nad oleksid ülihästi relvastatud, et neil oleks ülihea tehnika."

Mingid tankitõrjerelvad Hezbollah'l siiski kindlasti on ja ilmselt suudavad selle võitlejad ka kitsamaid teid õhku lasta, ütles Abel, aga Iisrael on praegu kindlasti palju tugevam kui 2006. aasta konflikti ajal. "Iisrael on võtnud oma õppetunnid 2006. aastast ja põhimõtteliselt on see täiesti teine armee," tõdes Abel.

Hezbollah' on rahvaliikumine, mida pole võimalik hävitada

Küsimusele, kas Iisraelil oleks võimalik Hezbollah täiesti hävitada, vastas Abel eitavalt.

"Ei-ei-ei! Hezbollah on ikkagi selline rahvaliikumine, noortel meestel on au kuuluda sellesse organisatsiooni, nad võib-olla saavad isegi märtriks ja see on nendele auasi, seda välja ei juuri. Võib lihtsalt nõrgendada nende sõjalist jõudu, anda ninanips, et koguge siis end järgmised 20 aastat ja siis räägime jälle. Aga Hezbollah't tõenäoliselt ikka välja ei juurita, ta on tulnud, et jääda," leidis Abel. "See on selline suur vastasseis, mis võib lihtsalt päädida sellega, et ühel hetkel on seal jälle rahu maa peal, kõik tegutsevad, koguvad ennast, kuni siis järgmise korrani."

"Selles suhtes ma ei usu, et Hezbollah kardinaalselt kaob. Ta on ikkagi inimestes sees," rõhutas Abel.

Iisraeli sõjavägi alustas ööl vastu teisipäeva Liibanoni lõunaosa asulates maapealset operatsiooni äärmusrühmituse Hezbollah' sihtmärkide vastu.