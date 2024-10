Pinged Lähis-Idas mõjutavad nafta hinda

Iisrael alustas teisipäeva varahommikul Liibanonis maavägede operatsiooni ning see mõjutab ka nafta hinda. Teisipäeval hind langes, kuid võttis õhtul taas suuna üles.

OPEC ja selle liitlased võivad alates detsembrist loobuda osadest tootmiskärbetest. Samal ajal jätkab Hiina majandus jahenemist, mis vähendab maailmaturul nõudlust veelgi, vahendas The Wall Street Journal.

Iisrael alustas aga Lõuna-Liibanonis maavägede operatsiooni, analüütikud tõid toona välja, et geopoliitiline ebastabiilsus pole naftatootmist mõjutanud.

Valge Maja kõrge ametnik ütles aga hiljem teisipäeva õhtul, et USA-l on olemas viiteid, et Iraan valmistub peatselt korraldama ballistiliste rakettide rünnakut Iisraeli vastu. Seejärel kerkis järsult ka nafta hind, vahendas Bloomberg.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli teisipäeva õhtul 73,54 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava nafta WTI hind on 70,07 dollarit barreli kohta.