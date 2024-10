Iisraeli kaitsejõud teatasid teisipäeval, et Iraan saatis raketid teele ning riiki tabas ulatuslik raketirünnak.

Olulised sündmused 1. oktoobril:

- Iisraeli tabas Iraani raketirünnak;

- Tel Avivis sai tulistamises viga seitse inimest;

Iisraeli tabas Iraani raketirünnak

Õhuhäiresireenid kõlavad kogu Iisraelis ning riigi õhutõrje tulistab alla Iraani rakette, vahendas CNN.

CNN-i meeskond teatas, et Jeruusalemma ja Haifa kohal on kümneid rakette. Mitmed lasti alla. Pole veel selge, kui palju rakette on Iisraeli kohal alla tulistatud. Jeruusalemmas oli kuulda kümneid plahvatusi.

Telekanali CNN Jim Sciutto ajakirjanik jagas ka videot raketirünnakust.

Missile or missile fragment impacts in downtown Tel Aviv pic.twitter.com/q7OPhvRiZl — Jim Sciutto (@jimsciutto) October 1, 2024

Iisraeli meedia teatas, et Iraan saatis riigi pihta ligi 200 ballistilist raketti. Iisraeli ärikeskuses Tel Avivis sai vähemalt kaks inimest sai vigastada.

Iisraellased said umbes poole üheksa paiku ( Eesti aja järgi) teate, et nad võivad pommivarjenditest lahkuda, vahendas The Wall Street Journal.

Iisraeli armee pressiesindaja Daniel Hagari teatas seejärel, et Iraani suunast hetkel rohkem ohtu ei ole.

USA teatas juba varem, et Iraan plaanib korraldada Iisraeli vastu ballistiliste rakettide rünnaku

"USA-l on märke, et Iraan valmistub peatselt korraldama ballistiliste rakettide rünnakut Iisraeli vastu. USA teeb aktiivselt kaitseettevalmistusi, et kaitsta Iisraeli selle rünnaku eest," ütles Valge Maja kõrge ametnik.

USA teade tuli pärast seda, kui Iisrael alustas Liibanonis maavägede operatsiooni.

USA saatkonna töötajad said ka siis käsu minna koju ning valmistuda selleks, et neil tuleb minna pommivarjenditesse. Hoiatus saabus vahetult pärast seda, kui Valge Maja ametnik teatas, et Iraan valmistub Iisraelile raketilööki andma, vahendas The Times.

Tel Avivis sai tulistamises viga seitse inimest

Tel Avivis sai teisipäeval tulistamises viga vähemalt seitse inimest, teatas kohalik päästeteenistus.

Politsei teatel kahtlustatakse, et tegemist on terrorirünnakuga.

"Vähemalt seitse inimest on saanud haavata kahes eri paigas," ütles Iisraeli päästeteenistuse Magen David Adomi juht Eli Bin.

"Parameedikud osutavad abi hulgale ohvritele erinevates seisundites, nende seas teadvusetud ohvrid," teatas päästeteenistus.