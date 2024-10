Eksperdid: vaid Iisrael suudab luua Liibanoni demilitariseeritud tsooni

ÜRO kirjutab resolutsioone, Iisrael sõdib ja USA toetab. Nii käivad asjad Lähis-Idas ekspertide arvates, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Välispoliitika ja julgeoleku ekspert Raivo Vare ütleb, et formaalselt taotleb Iisrael ÜRO Julgeolekunõukogu 2006. aasta resolutsiooni täitmist, mille järgi Lõuna-Liibanoni alad lõuna pool Litani jõge pidid saama demilitariseeritud tsooniks. Hezbollah ja muud relvarühmitused resolutsiooni nõudmisi ei täitnud.

"Nüüd surutakse selle resolutsiooni loogika järgi ka 2006. aastast - üks väheseid, mis on positiivsed olnud Iisraeli suhtes, surutakse selle resolutsiooni loogikast lähtudes Hezbollah mehed demilitariseeritud tsoonist välja," ütles Vare.

Urmas Abel osales vaatlejaohvitserina 2023. aasta märtsist kuni tänavu märtsini ÜRO rahuvalvemissioonil UNTSO, mis jälgib rahu- ja relvastuskokkulepetest kinnipidamist Lähis-Idas. Tema ütleb, et hirm nii sõja kui ka Hezbollah ees iseloomustab ühtemoodi kohalike šiiade, sunniitide ja kristlaste, aga ka võitlejate suhtumist.

"Kui jälle kuskil mingi kogunemine oli, siis Iisrael nn sihtmärgistas ja hävitas. Kui mina hakkasin ära tulema, oli üle 200 Hezbollah võitleja niimoodi ära hävitatud tulelöökidega. Suur arvamus on see, et Hezbollah on rahva sõber - toetab koole, annab raha, ehitab. Aga sisemuses tõenäoliselt keegi sõda ei taha," rääkis Abel.

Eksperdid ütlevad, et ala demilitariseerimisega tuleb toime ainult Iisrael. ÜRO rahuvalvajad on kohal, kuid neilt pole põhjust oodata otsustavat tegevust Hezbollah´ vastu.

"Puhastab ära, liigub Litani jõeni, hoiab kaks kuni neli aastat, kuni kõik rahuneb ja väljub," kirjeldas Abel võimalikku Iisraeli tegutsemist.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse nooremteadur Merili Arjakas ütles, et rahuvalvemissioonil on vaja Liibanoni valitsuse ametlikku palvet selleks, et Hezbollah´ vastu midagi teha. "Seda palvet ei ole kunagi tehtud, sest Liibanoni valitsus peab samuti arvestama Hezbollah´ jõuga," sõnas Arjakas.

Mõningad eksperdid ütlevad, et regiooni suurjõud Iraan tunneb hirmu. Hezbollah Liibanonis võimule aidanud Iraan on pärast piiparipomme ja Hezbollah liidri Hassan Nasrallah tapmist teatanud, et ei aita Hezbollah'd Iisraeli pealetungi vastu. Kuid Iraan ei tunne hirmu, ütleb Raivo Vare. Kindlasti mitte eeskätt Iisraeli ees.

"Aga selle ees, et USA on Iisraeli selja taha asunud ja väga võimsalt regiooni oma jõude paigutanud ja eelmine kord raketirünnakus, kus üle 1000 raketi lasti ja kõik alla lasti, ega Iraanile selle kurva kogemuse kordamine ei meeldi," sõnas Raivo Vare.

Merili Arjakas lõpetab pessimistliku tõdemusega: Iisrael alustab, saavutab taktikalist edu, kuid ei suuda välja mõelda, kuidas olukorda lõpetada.