Raudsiku sõnul Iisrael vastusega Iraanile ilmselt ei kiirusta

"Väga selgelt oleme me sellises kohas, kus selleks, et ajaloost paralleele leida, peame me minema aastakümneid tagasi," ütles Raudsik.

"See, mis täna toimub nii Iraani poolt, Iisraeli poolt kui ka Hezbollah poolt, sellel ei ole siin lähiaastatest võtta häid paralleele, sest mängureeglid olid tegelikult paigas, käis selline teineteise piiride kompamine mõnede inimelude hinnaga, aga alates eelmise aasta 7. oktoobrist oleme me täiesti uues kohas," lausus Raudsik.

Rääkides sellest, milline saab olema Iisraeli vastus raketirünnakule, arvas Raudsik, et Iisrael võtab aja olukorra hindamiseks.

"Mis puudutab Iisraeli vastust Iraanile, siis seda on praegu väga raske öelda, sest natuke oleneb ka sellest, kui palju on hukkunuid. Esmapilgul tundub, et neid ei ole väga palju, mis võib tähendada seda, et Iisrael nüüd võtab hetke, et Iraanile oma vastust anda," lausus Raudsik.

Raudsik rääkis, et Iisrael tõenäoliselt läheb maavägedega Liibanoni sisse.

"Kui me nüüd räägime sellest operatsioonipiirkonnast, sellest puhvertsooni piirkonnast, siis seal on tõesti praegu vastukäivad teated, aga pigem ikkagi need ettevalmistavad tegevused käivad ja see sisseminek ikkagi tuleb. Iisrael tahab minna sisse selle eesmärgiga, et Hezbollah täielikult desarmeerida ja kõik need tunnelid ja moonalaod, mis seal on, ära lõpetada," ütles Raudsik.

Ta lisas, et Iisraeli erinevad eriüksused on kindlasti olnud Liibanoni territooriumil juba pikalt. "Nad on Liibanoni territooriumil korraldanud erinevaid sõjalisi operatsioone juba aastaid. Kindlasti Iisraelil on sedalaadi kohalolu Liibanonis olemas," sõnas Raudsik.

"Kui me vaatame Liibanoni, siis on oluline see, et see territoorium, kus need operatsioonid toimuvad, on tegelikult väga väike. Ka sellest puhvertsoonist, millest räägitakse Lõuna-Liibanonis, mida Iisrael soovib kehtestada, see on sügavus 30 kilomeetrit. Kui meie siin oleme harjunud Ukraina sõja kontekstis rääkima tuhandekilomeetrisest rindejoonest, siis seal see territoorium on väga väike. Selle hõivamine iseenesest võiks Iisraelile olla jõukohane. Aga pigem on küsimus, mis saab edasi. Kes ja kuidas seda hakkab valdama?" kommenteeris Raudsik.

Iraan korraldas teisipäeva õhtul Iisraelile ulatusliku raketirünnaku, saates riigi suunas 180 ballistilist raketti.