Ukraina välisminister välistas rahu nimel alade loovutamise Venemaale

Ukraina välisminister Andri Sõbiha välistas territooriumi loovutamise Venemaale vastutasuks rahu sõlmimise eest. Ajaleht Financial Times oli äsja viidanud, et Sõbiha võib olla kompromisside suhtes paindlikum kui tema eelkäija Dmõtro Kuleba.

"Mitte territoriaalsed kompromissid, aga Venemaa täielik vastutusele võtmine ning Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse taastamine, Krimm kaasa arvatud. Vastasel juhul muutub see sõja edasilükkamiseks. Euroopa ei saa endale lubada halle tsoone või külmutatud konflikte," ütles Sõbiha teisipäeval Varssavis peetud julgeolekufoorumil.

Sõbiha kordas ka vajadust järgida president Volodõmõr Zelenski esitatud rahuvalemit, nimetades seda ainsaks teeks kõikehõlmava, õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks Ukrainas ja Euroopas.

Esmaspäeval avaldas Financial Times artikli, milles viidati, et Ukraina ametnikud on väidetavalt muutunud avatumaks aruteludes oma lääne kolleegidega võimaliku relvarahulepingu üle. Artiklis väideti, et selline kokkulepe jätaks Venemaa väed okupeeritud alasid kontrollima alla, Ukraina aga saaks reaalsed julgeolekugarantiid. Leht väitis anonüümsetele diplomaatidele viidates, et Sõbiha olevat septembris New Yorgis peetud ÜRO Peaassamblee avaüritustel osutunud pragmaatilisemaks kui tema eelkäija Kuleba, kui arutati võimalikke kompromisse Venemaaga sõja lõpetamiseks.

Ukraina välisministeerium lükkas aga Financial Timesi esitatud väited ümber, rõhutades, et Sõbiha on rõhutanud Ukraina territoriaalse terviklikkuse suhtes tehtavate kompromisside lubamatust.

Vene väed on vallutanud suurema osa Vuhledari linnast

Vene väed on sisenenud Donetski oblastis asuvasse Vuhledari linna, vahendas Kyiv Independent kuberner Vadõm Filaškinit, kes lisas, et lahingutegevus linnas jätkub.

Teisipäeval riigitelevisioonis esinedes kirjeldas Filaškin olukorda kui "äärmiselt rasket". "Vaenlane on juba peaaegu kesklinna jõudnud," lausus ta. "Linnas käivad lahingud, nii et humanitaarabi on pea võimatu kohale tuua."

Teisipäeva pärastlõunal ilmusid sotsiaalmeediasse videod, millel on näha sõdureid Venemaa lipuga linnakese kortermaja katusel.

Väikese, ent tiheda asustusega Vuhledari linna põhjapoolsetel tänavatel üles võetud videod viitavad Ukraina taandumisele.

Vuhledari on jäänud kokku 107 tsiviilisikut, kuigi kõik lapsed on evakueeritud, lisas kuberner.

Ukraina 72. mehhaniseeritud brigaad on ligi kaks aastat kaitsnud Vuhledari, mida Vene väed on püüdnud vallutada alates täiemahulise sissetungi algusest 2022. aastal.

Monitooringusaidi DeepState andmetel sisenesid Vene sõdurid teisipäeval Vuhledari läänest ja lõunast.

Viimastel päevadel on Vene väed edasi liikunud Vuhledarist kirdes ja linna lääneservas, teatas Sõjauuringute Instituut (ISW) 30. septembril geolokatsiooni kaadritele viidates.

Rindelinn asub umbes 50 kilomeetrit okupeeritud Donetskist edelas ja umbes 40 kilomeetrit Zaporižžja oblasti halduspiirist idas.

Vuhledar on pärast täiemahulise sõja puhkemist 2022. aastal vastu pidanud arvukatele rünnakutele ning sellest on saanud Ukraina kaitse võtmetähtsusega kants Donetski oblasti lõunaosas.

Vuhledar on ühtlasi viimane kindlustatud linn enne Velõka Novosilka küla ja kogu Ukraina kontrolli all olevat Donetski oblasti lõunaosa, mida Ukraina kontrollib.

Sama ajal ei ole Mustade kasakate nime kandva 72. mehhaniseeritud brigaadi võitlejad Vuhledarist lahkunud, kontrollides endiselt osa linnast. Sellest kirjutab portaal Suspilne, viidates kahele Ukraina kaitseväelasele, kes kinnitasid, et praegu on suurem osa linnast Vene okupatsioonivägede käes.

"Brigaad ei saanud käsku linnast lahkuda," ütles üks sõjaväelastest ajakirjanikele.

Zelenski: Ukraina suudab toota 4 miljonit drooni aastas

Ukraina on võimeline tootma juba neli miljonit drooni aastas, kusjuures 1,5 miljoni drooni tootmiseks on juba lepingud sõlmitud, ütles president Volodõmõr Zelenski teisipäeval.

"Droonide koguarv, mida suudame praegu Ukrainas aastas toota, on neli miljonit ja lepingud on juba sõlmitud enam kui 1,5 miljoni tootmiseks," ütles Zelenski teisel rahvusvahelisel kaitsetööstuse foorumil esinedes.

Ukraina peaminister Denõss Šmõhal oli teisipäeval valitsuse istungil teatanud, et Ukraina toodab 2024. aastal 1,5 miljonit drooni.

2024. aasta veebruaris oli digitaalarengu ministeeriumi juht, asepeaminister Mõhhailo Fedorov öelnud, et 2024. aastal saavutab Ukraina eesmärgi toota üks miljon drooni aastas. Samuti nentis ta, et 90 protsenti droonidest, mida riik praegu lahinguväljal kasutab, on tema valmistatud.

Zelenski: Ukraina tootis poole aastaga 25 korda rohkem laskemoona kui terve 2022. aasta jooksul

Ukraina on suutnud Venemaa rünnakute taustal üles ehitada faktiliselt uue kaitsetööstuse ning ainuüksi selle aasta esimese kuue kuuga toodeti Ukrainas 25 korda rohkem suurtüki- ja miinipildujamoona kui terve 2022. aasta jooksul, ütles president Zelenski.

"Täismahulise sõja ülikeerulistes tingimustes, pidevate Venemaa rünnakute all on ukrainlastel õnnestunud ehitada üles de facto uus kaitsetööstus. Täna võivad kõik olla tunnistajaks Ukraina uuele võimekusele. Ainuüksi selle aasta esimesel poolel tootis Ukraina 25 korda rohkem suurtüki- ja miinipilduja laskemoona kui kogu 2022. aasta jooksul," ütles Zelenski teise rahvusvahelise kaitsetööstuse foorumi (DFNC2) avamisel peetud kõnes.

Samuti rõhutas ta, et Ukraina on rajanud sõjatehnika uue remondibaasi.

"Ukrainasse on rajatud meie tehnikale uus remondibaas ja selle tootmisliinilt veeres juunis maha esimene Ukrainas remonditud jalaväe lahingumasin Marder. Töötame selle nimel, et Ukraina saaks täiel määral pakkuda kõike vajalikku, sealhulgas Bradley jalaväesoomukite ja muud tüüpi varustuse remontimisel, mis aitab meie võitlejatel hoida rindejoont ja täita kogu rahva jaoks olulisi ülesandeid," lisas president.

Zelenski sõnul on see vaid osa Ukraina uuest kaitsekompleksist. "Kui aastaid tagasi näis Ukraina kaitsetööstus paraku abitu, siis täna on see tööstus, mis on vähemalt Euroopas teel juhtpositsioonile. Tänaseks on need saanud tööstusteks, mille üle Ukraina võib taas õigusega uhke olla," ütles ta.

"Ukraina garanteerib kõigile meie partneritele, et kasutame seda uut jõudu ülemaailmse stabiilsuse suurendamiseks," rõhutas Zelenski.

Ta märkis, et foorumil on osalejaid kümnetest riikidest ja sadadest kaitseettevõtetest üle maailma ja tõi esile, et foorumi käigus sõlmitakse rohkelt uusi kokkuleppeid.

"Need on ettevõtted, mis hakkavad tegutsema siin, Ukrainas. See on tootmise lokaliseerimine Ukrainasse. See on ideede vahetamine ja meie ühise kogemuse laiendamine," lõpetas president.

Aasta tagasi, 30. septembril 2023 toimus Kiievis esimene rahvusvaheline kaitsetööstuse foorum (DFNC1). See tõi kokku tankide, suurtükiväe, droonide, laskemoona tootjad, uuendusliku tarkvara arendajad ja ainulaadsete kõrgtehnoloogiate valdajad partnerriikidest, aga ka Ukraina riigi- ja erakaitseettevõtted, sealhulgas nii suurkorporatsioonid kui ka kaitsetehnoloogia idufirmad.