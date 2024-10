Iisrael jätkas õhurünnakuid Liibanonis

Iisrael jätkas kolmapäeva varahommikul Beiruti lõunapoolsete eeslinnade pommitamist, mis on Iraani toetatud relvarühmituse Hezbollah tugipunkt, teatas uudisteagentuur Reuters. Iisrael ründas piirkonnas vähemalt tosinat rühmituse sihtmärki. Mõnest kohast Beiruti eeslinnas nähti tõusmas suuri suitsusambaid.

Liibanoni julgeolekuallika sõnul tabas Beiruti lõunapoolseid eeslinnu kolmapäeva varahommikul kaks Iisraeli rünnakut. Uudisteagentuuri AFP korrespondendid kuulsid piirkonnast plahvatusi, millest üks oli väga vali, ja nägid suitsusammast kerkimas.

Iisrael andis teisipäeva hilisõhtul välja uued evakueerimiskäsud piirkonna jaoks, mis on pärast päevi kestnud tugevaid õhurünnakuid juba suuresti inimestest tühjaks jäänud.

Iisraeli kaitseväe kõneisik Avichay Adraee esitas sõnumirakenduses X piirkonna elanikele uue üleskutse evakueeruda, öeldes: "Te asute ohtlike Hezbollah' rajatiste läheduses, millele vastu Iisraeli kaitsevägi lähitulevikus jõudu rakendab," mainides konkreetselt Haret Hreiki piirkonda.

Iisrael on alates eelmisest nädalast korduvalt rünnanud šiialiikumise Hezbollah' kantsiks olevaid Beiruti lõunapoolseid eeslinnu, öeldes, et on sihikule võtnud rühmituse sihtmärgid.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et nende õhujõud jätkavad jõulisi rünnakuid Lähis-Idas ka ööl pärast seda, kui Iraan oli mõni tund varem tulistanud Iisraeli suunas ligi 200 raketti.