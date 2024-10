Prantsuse rahandusminister: rikaste maksud on ajutised

Prantsuse rahandusminister lubas kolmapäeval, et riigieelarve olukorra parandamiseks kavandatavad maksutõusud on suunatud suure sissetulekuga elanikegrupile ja jäävad ajutiseks.

Peaminister Michel Barnier andis teisipäeval lubaduse vähendada Prantsusmaa tohutut võlga kulutuste kärpimise ja uute maksudega, kuid rahandusminister Antoine Armand ütles kolmapäeval ringhäälingule RTL, et madala ja keskmise sissetulekuga prantslasi säästetakse maksutõusust.

Prantsusmaa loodab parandada oma finantsolukorda järgmisel aastal 40 miljardi euro võrra ning püüab saada riigieelarve puudujäägi selle aasta rohkem kui kuuelt protsendilt viiele protsendile sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

Kaks kolmandikku sellest summast peaks tulema kärbetest, ülejäänud maksudest.

"Kuniks meil õnnestub kulutusi oluliselt kärpida, on vaja äärmiselt suure sissetulekuga inimestelt erakordseid ja ajutisi pingutusi," ütles Armand.

Tulumaks neile, "kes käivad iga päev tööl", ei muutu lubas ta.

Kõrgemat maksu tuleb hakata maksma ka suurtel ja väga suurtel ettevõtetel, lisas minister, kuid kinnitas, et see lisakoorem ei kesta mitu aastat.

Barnier ütles teisipäeval parlamendikõnes oma valitsuse poliitikat tutvustades, et eesmärk on jõuda 2029. aastaks Euroopa Liidu reeglitega ette nähtud eelarvepuudujäägi ülempiirini ehk kolme protsendini SKT-st. Varem loodeti saavutada see juba 2027. aastal.

Prantsusmaa võlg, mis ulatub 3,2 triljoni euroni ja moodustab üle 110 protsendi SKT-st on "tõeline Damoklese mõõk, mis ripub Prantsusmaa ja iga prantslase pea kohal", ütles peaminister.

Valitsus esitab järgmisel nädalal parlamendile 2025. aasta eelarve kava.